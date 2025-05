Mario Bautista -de 29 años de edad- responde a las provocaciones de Wescol y le lanza una advertencia.

Mario Bautista y Westcol -de 24 años de edad- se enfrentarán en una pelea de box en Supernova Orígenes el domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes.

Mario Bautista compartió un video pronunciándose al respecto de las últimas declaraciones de Westcol antes de su pelea en Supernova Orígenes.

Mismas en las que el streamer colombiano lo tachó de “poco hombre” y de ser “afeminado”.

Al respecto, Mario Bautista fue contundente con su respuesta, aseverando que él no perpetúa estereotipos de masculinidad tóxica.

En la misma línea, el cantante mexicano aceptó el reto de Westcol de pelear sin careta, una medida de protección para los peleadores.

Diciendo que va a pelear en Supernova Orígenes en nombre de México y en contra de los estereotipos impuestos a los hombres.

La respuesta de Mario Bautista a Westcol no fue gratuita, pues el mexicano encaró los comentarios machistas del colombiano.

Las tensiones perfilan alto para la pelea de box entre el cantante y el streamer en Supernova Orígenes, que tendrá lugar el 17 de agosto.

Pues en varios eventos y presentaciones promocionales del encuentro Westcol se ha mostrado retador con Mario Bautista.

En primer lugar, lanzó insinuaciones de cobardía por parte del cantante al no querer pelear sin careta.

Siendo estos motivos por los que Westcol llamó “poco hombre” a Mario Bautista.

Ya que, de acuerdo con el streamer, el cantante no entra en su “definición de masculinidad”.

“Para mí un hombre debe ser masculino, protector y si para mí uno no cumple con los estándares de lo que para mí es un hombre y me casaca, el marica no quiso pelear sin careta, eso no es de hombre”.

Westcol