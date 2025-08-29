Gabriel Soto -de 50 años de edad- estuvo de invitado en Netas Divinas y sudó cuando lo tacharon de “tóxico” y hasta “mujeriego”.

Gabriel Soto se sonrojó con la primera pregunta y comenzó a reclamarles a las conductoras, “en broma”, por las preguntas tan directas sobre sus relaciones.

La segunda pregunta incómoda para Gabriel Soto fue: “¿Tú necesitas estar enamorado para tener sexo?”.

Gabriel Soto se quedó “congelado” por la pregunta tan directa y respondió que sí, debía estar enamorado para intimar.

El actor confesó que en una etapa de su vida no fue así y podía tener relaciones sexuales más por placer, que por amor.

“Yo ahorita con dos hijas debo dar un ejemplo también y a tu edad va cambiando”, dijo Gabriel Soto en Netas Divinas.

Gabriel Soto lanzaba carcajadas nerviosas con los comentarios de las conductoras: “Estoy hasta con las manos sudando”.

Conductoras de Netas Divinas le recuerdan su pasado “mujeriego y tóxico” a Gabriel Soto en YouTube

Gabriel Soto siguió con las preguntas incómodas en Netas Divinas y admitió que en una etapa de su vida fue mujeriego.

Incluso, se sorprendió cuando le dijeron que las mujeres ya no necesitaban de romance para acceder a tener sexo.

Las conductoras de Netas Divinas cuestionaron a Gabriel Soto en YouTube sobre si era un “papá tóxico” o celoso.

Ya que los hombres que son mujeriegos suelen ser “tóxicos” con sus hijas, pues saben de qué son capaces los hombres.

Gabriel Soto contó que él suele ser muy abierto con sus hijas y trata de darles un buen ejemplo, por lo que dejó su pasado como mujeriego atrás.