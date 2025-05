¿Gabriel Soto terminó con Martha Julia por culpa de Geraldine Bazán? Esto dijo del chisme que la salpicó

Nadie olvida el romance que tuvieron Gabriel Soto y Martha Julia, el cual dicen terminó por una infidelidad del actor con Geraldine Bazán.

Supuesto que Martha Julia abordó en un reciente encuentro con la prensa, donde también reveló si regresaría con el papá de las hijas de Geraldine Bazán, es decir, Gabriel Soto.

Martha Julia, de 57 años, lo deja claro, no hablará de la vida de otras personas y mucho menos de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

“Ya han pasado tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida”, dijo Martha Julia cuando le preguntaron si fue verdad que Gabriel Soto le fue infiel con Geraldine Bazán.

La actriz se negó a confirmar o desmentir el chisme que circula desde el año 2004.

Martha Julia inició una relación amorosa con Gabriel Soto, de actualmente 50 años, a principios del año 2000.

Tres años después acabó el romance por lo que Martha Julia y Gabriel Soto anunciaron su separación en 2004.

La ruptura generó rumores, el principal indica que la actriz le fue infiel al actor con el empresario Jorge Kahwagi, de actualmente 56 años.

Un segundo supuesto asegura que la tercera en discordia fue la actriz Michelle Ramaglia, de 46 años.

Debido a que Gabriel Soto, tras romper con Martha Julia, hizo público su romance con Geraldine Bazán, de 42 años, hay quienes aseguran que ella fue la verdadera razón de la separación.

Al respecto, Martha Julia dice que no aclarará nada puesto que ya ni se acuerda.

“Se me olvida todo. Soy una persona que olvido por completo. Soy una persona cero rencorosa. No voy hablar del tema. Ya no me agarran desprevenida”

Martha Julia