Gabriel Soto se encuentra cansado de todos los chimes y pide que ya lo dejen en paz tras revivirse rumores de infidelidad del pasado que salpicaron a Geraldine Bazán.

En entrevista Gabriel Soto -de 50 años de edad- aseguró que se encuentra centrado en el presente, por lo que hace un llamado para que ya se olviden de escándalos del pasado.

Gabriel Soto dejó en claro que Geraldine Bazán -de 42 años de edad- siempre contará con su apoyo ya que es la mamá de sus hijas.

Gabriel Soto ( gabrielsoto / Instagram gabrielsoto)

Gabriel Soto hace un llamado para dejar los chismes de infidelidad del pasado atrás

Nuevamente Gabriel Soto se encuentra en medio de la polémica luego de que se revivió un rumor de infidelidad que salpicó a Geraldine Bazán.

Tras estos chismes, Geraldine Bazán ya salió a revelar toda la verdad, sin embargo ahora es Gabriel Soto quien sale en defensa de la mamá de sus hijas.

En entrevista para el programa Hoy, Gabriel Soto se mostró harto de los chismes e hizo un llamado para ya no retomar escándalos del pasado.

“Ya, por favor, déjennos en paz tantito” Gabriel Soto

Gabriel Soto pidió dejar esos chismes del pasado atrás y enfocarse a vivir en el presente.

“Ya, esos chismes hay que dejarlos en el pasado, hay que enterrarlos, hay que darles vuelta a la hoja y hay que vivir en el presente” Gabriel Soto

En el video, Gabriel Soto pidió enfocarse en las cosas positivas que le están pasando, pues tiene trabajo y salud.

“Hay que enfocarnos en cosas positivas, en la novela. He subido cosas en Instagram de mi familia, de la cual me siento muy orgulloso. Tengo una novela con fecha, estoy como protagonista en Monteverde que sale el 16 de junio al aire. Tengo trabajo, tengo salud, o sea cosas positivas, hablar de cosas positivas, no de chismes” Gabriel Soto

Gabriel Soto defiende a Geraldine Bazán tras viejo chisme que la salpicó

Gabriel Soto no dudo en defender a Geraldine Bazán luego de que la tacharon de haber sido la tercera en discordia en su relación con Martha Julia.

En ese sentido, Gabriel Soto puntualizó que Geraldine Bazán aclaró todo lo que se tenía que aclarar porque ese chisme es completamente falso.

“La mamá de mis hijas ya dijo todo lo que se tenía que decir y dio fechas exactas. Yo no sé de dónde sacaron ese chisme, que dijeron que había videos míos entrando a mi camerino, eso es totalmente falso” Gabriel Soto

Gabriel Soto recalcó que el dejó de salir con Martha Julia dos años antes de empezar su relación con Geraldine Bazán.

“Yo dejé de andar con Martha Julia dos años antes de que empezara mi relación con la mamá de mis hijas” Gabriel Soto

Para Gabriel Soto estuvo bien que Geraldine Bazán hablará, pues son acusaciones muy graves que pueden llegar a afectar a su familia y en especial a sus hijas.

“Geraldine tiene razón, ¿no? Aquí también peligra un poco la integridad y la reputación hasta cierto punto, no solamente de la mamá de mis hijas, de la mía también, sino pues evidentemente en algún momento el impacto que puede tener sobre mis hijas, cosas que no son ciertas, cosas graves que no son ciertas, que son infundadas, que no tienen verdad y que finalmente hay gente que sale afectada en esto, principalmente nuestras hijas” Gabriel Soto

En su conversación, Gabriel Soto dejó en claro que siempre apoyará a Geraldine Bazán porque es la mamá de sus hijas.

“Creo que Geraldine lo hizo para proteger a nuestras hijas y yo la respaldo como mamá de mis hijas” Gabriel Soto

Sobre las declaraciones de Julián Gil en el que señaló a Marjorie de Sousa como responsable de su separación de Geraldine Bazán, Gabriel Soto destacó que él ya lo aclaró.

“No vi, la verdad no vi. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo ya no hablo de terceras personas” Gabriel Soto

Gabriel Soto incluso recordó que le ganó a una revista por ese chisme, dejando en claro que no fue verdad.

“Ese chisme también a mí me trajo muchos problemas y es un chisme por el cual demandé a una revista. Se ganó la demanda, se fue hasta la Suprema Corte de Justicia y se ha dado el fallo a mi favor. Y se esclarecieron las cosas, las cosas estaban más claras que el agua” Gabriel Soto