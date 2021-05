Frida Sofía: Enrique Guzmán revela que no sale a la calle sin gente armada

En una nueva entrega de la entrevista que concedió para ‘Ventaneando’ Enrique Guzmán reveló que tras las acusaciones realizadas por Frida Sofía teme por su vida.

El cantante aseguró que no puede salir a la calle si no es con personas armadas, ya que Pablo Moctezuma podría agredirlo al creerle a su hija.

En el video Enrique Guzmán reveló que tras las acusaciones realizadas por Frida Sofía en su contra, teme por su integridad física.

De acuerdo con el cantante, teme que Pablo Moctezuma en una actitud violenta pueda agredirlo por defender a su hija.

“Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no”

Enrique Guzmán confesó que no sale a la calle si no lo acompañan gente armada además de que su casa se encuentra vigilada.

“Pero mientras tanto, la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida y no salgo a la calle si no voy con gente armada. Tendré que defenderme, defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar”

Enrique Guzmán