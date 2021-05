Silvia Pinal cree que son mentiras las que Frida Sofía dice sobre el abuso sexual que Enrique Guzmán ha hecho contra ella.

México.- Ante la situación que la familia Pinal Guzmán atraviesa después de las declaraciones que Frida Sofía hizo en contra de Enrique Guzmán, Silvia Pinal dio su opinión.

A más de un mes de que Frida Sofía hiciera público que desde los 5 años, Enrique Guzmán, abusaba de ella , la familia se ha visto envuelta en un escándalo.

Entrevistada por Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, Silvia Pinal habló sobre el supuesto abuso sexual que su exesposo cometió a su nieta.

“Seguramente son cosas falsas” Silvia Pinal sobre abuso a Frida Sofía

En la entrevista realizada, Silvia Pinal explicó que ella directamente no ha leído lo que dice Frida Sofía, pues ella no quiere “ensuciarse” de mentiras.

“Yo no lo he leído porque seguramente son cosas falsas, Enrique tiene sus cosas pero por un lado vale”. Silvia Pinal.

Silvia Pinal explicó que a Frida Sofía no la frecuenta seguido, por eso no ha hablado con ella sobre el tema de Enrique Guzmán.

“Frida es más libre, ella está en Estados Unidos, le gusta mucho estar en Estados Unidos y yo creo que debe aprovechar porque son puertas importantes que se le abren”. Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán ha sido excelente madre: Silvia Pinal

Al cuestionarle sobre la circunstancia que vive su hija, Alejandra Guzmán, después de las acusaciones de Frida Sofía, comentó.

“Estoy muy disgustada, no estoy contenta, se me hace muy injusto, porque Alejandra les da lo que no les han dado sus padres”. Silvia Pinal.

Explicó que Alejandra en su rol de madre le ha ofrecido a Frida Sofía todo el cariño de una madre.

“No es justo porque les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato. Alejandra ha sido buena madre”. Silvia Pinal.

Comentó que ella no aconseja a su hija sobre lo que sucede con Frida Sofía, pero le demuestra su apoyo de otras maneras.

“Yo no le digo nada, le digo que me gusta lo que hace pero hasta ahí. No hay manera de jugar con ella”. Silvia Pinal.