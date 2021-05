Enrique Guzmán exige que se le hagan pruebas médicas legales a Frida Sofía

Enrique Guzmán aseguró que con tal de limpiar su nombre, llevará la denuncia que hizo en contra de su nieta Frida Sofía, hasta sus últimas consecuencias.

Por ello, Enrique Guzmán aseguró que este mes ratificará su denuncia por violencia familiar contra Frida Sofía, quien lo acusó de tocamientos en su infancia.

Enrique Guzmán dijo que hará lo mismo con la querella que interpuso contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien Frida Sofía le reveló el presunto abuso de su abuelo.

En entrevista para ‘Ventaneando’, el padre de Alejandra Guzmán dijo que desea encarar a Frida para que le diga por qué lanzó tan terribles declaraciones en su contra.

“Quiero que venga, quiero enfrentarme con ella, quiero que me explique ¿por qué ese padrino tan bonito que tenía, del que te enseñé el video, el hombre más cool, ahora es un violador?, quiero enfrentarme con ella, que me diga ¿por qué de ser tu abuelito bonachón, que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador?”

El intérprete de ‘Payasito’ sustuvo que a pesar de que el delito por el que lo acusa Frida Sofía podría haber prescrito, él quiere que se investigue hasta probar su inocencia.

“No me interesa que esté prescrito, quiero probar que no lo hice, que quede claro que la niña miente, ahora ¿por qué mintió?”

Enrique Guzmán planteó la posibilidad de que el periodista Gustavo Adolfo le hubiera pagado a su nieta para acusarlo de abuso durante la entrevista que le dio en abril pasado.

En ese sentido, el cantante presumió que Frida podría inventar más cosas en el futuro para seguir obteniendo dinero fácil.

Sobre la tardanza de su nieta para denunciarlo, Enrique Guzmán dijo que tal vez están preparando una defensa extraordinaria, pero también existe otra posibilidad.

“O es que no tienen con qué probar que yo a esa niña de 5 años la mal toqué, no tienen con qué proceder... Tendría que haber alguien que hubiera visto que la hubiera tocado, no tiene testigos porque no pasó nada, nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella”

Enrique Guzmán