Caiga quien caiga, Enrique Guzmán se dice dispuesto a limpiar su nombre, tras las acusaciones de abuso sexual que su nieta Frida Sofía lanzó en su contra.

Por ello, concedió una nueva entrevista al programa ‘Ventaneando’, en la que reveló que antes de hacer públicas sus acusaciones, Frida Sofía le llamó advirtiéndole lo que haría.

Enrique Guzmán también reveló que Frida Sofía solía golpear a Alejandra Guzmán, la última vez llegando a azotarla contra una banqueta.

La agresión fue tan grave que la policía debió intervenir y Alejandra Guzmán terminó por convencerse de alejarse de su hija, según el cantante.

Sin precisar una fecha, Enrique Guzmán dijo que antes de emitirse la entrevista hecha por Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía se comunicó con él una mañana.

“Estaba mi hija y mi otro hijo… y recibí una llamada de ella, no para decirme ‘no tengo dinero, ayúdame’, no, me dijo ‘yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó”

Enrique Guzmán