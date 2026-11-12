Frankie Muniz sufrió un accidente durante sesión de práctica en el Daytona International Speedway, por lo que fue hospitalizado de emergencia.

El actor estaba en una práctica para el evento de automovilismo Ford’s Veterans Day Classic, cuando chocó en una vuelta de práctica durante el miércoles 11 de noviembre.

Este sería el segundo accidente de auto de Frankie Muniz en el año, ya que chocó un auto con la temática de la serie de ‘Malcom el de en medio’ en abril.

Frankie Muniz es hospitalizado tras accidente en Daytona International Speedway

El accidente de Frankie Muniz se presentó durante una vuelta de práctica, ya que el actor sería uno de los 12 pilotos que participaría en una carrera benéfica en el Daytona International Speedway.

Frankie Muniz fue trasladado al hospital local para una evaluación médica; el actor habría estado despierto y alerta.

Hasta el momento no se ha reportado que el actor presente lesiones graves.

Frankie Muniz (Frankie Muniz / Facebook)

El medio Entertainment Tonight compartió una foto del auto donde se accidentó Frankie Muniz y se observa que tiene el techo destrozado, al igual que la parte delantera del auto.

Se confirmó que Frankie Muniz ya no formará parte de la carrera benéfica.

Frankie Muniz es actor y piloto profesional

El primer acercamiento de Frankie Muniz con un auto de carreras se dio en 2004; dos años después, debutó como piloto profesional.

Actualmente compite en la NASCAR Craftsman Truck Series, donde conduce un Ford F-150.

Frankie Muniz participaría en esta carrera por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, ya que proviene de una familia dedicada a la milicia.

El actor reveló al medio Page Six que su abuelo y padre formaron parte de la Fuerza Aérea y la Armada.

Frankie Muniz (Frankie Muniz / Facebook)

Este sería el segunda accidente de Frankie Muniz en el año, ya que chocó un auto decorado con la publicidad de la serie ‘Malcom el de en medio’ en abril en el NASCAR Craftsman Truck Series.