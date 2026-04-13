Bryan Cranston no dudó en defender el personaje de Skyler después de que Frankie Muniz admitiera que la vida de Walter White en la serie hubiera sido mejor si ella moría:

“Su esposo se va sin explicación, está embarazada, él fabrica metanfetamina... ¿y ella es la perra?” Bryan Cranston

Ambos actores fueron invitados al programa First We Feast en el marco del revival de Malcolm el de en medio y su estreno en plataformas de streaming.

Durante la charla, Muniz admitió ser un gran admirador de Breaking Bad, por lo que no perdió la oportunidad de hablar con Cranston del impacto que tuvo la serie a nivel mundial.

Bryan Cranston no entiende el hate contra Anna Gunn, actriz de Skyler

Cuando Frankie Muniz externó su opinión en torno al personaje de Skyler, Bryan Cranston no disimuló su cara de sorpresa ante tales declaraciones.

De inmediato, el actor le explicó a su hijo de la ficción el impacto negativo de Skyler en Anna Gunn, actriz de Breaking Bad.

Skyler ( )

En primer lugar, Cranston reconoció a su compañera de elenco como una excelente actriz. En segundo plano, lamentó que tuviera que sufrir las repercusiones por la recepción equivocada que el público tuvo de su personaje.

Esta no es la primera vez que el actor sale en defensa de Gunn. En el pasado, ya había hablado al respecto, destacando que el odio hacia el personaje se trasladó injustamente a la actriz.

Anna Gunn también llegó a hablar del odio desmedido en contra de Skyler, pero reconociendo que el tiempo ha tratado mejor al personaje, por lo que ahora se le han acercado fanáticos a decirle que “ella nunca fue la mala”.