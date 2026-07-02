Frankie Muniz y Paige Price se separan tras 10 relación. El actor y piloto de carreras hizo el anuncio a través de redes sociales.

En una actualización sobre su vida, Frankie Muniz reveló estar separado desde hace un tiempo de Paige Price, con quien contrajo nupcias en 2020, un año antes de darle la bienvenida a su primer y único hijo.

Durante se tiempo se dieron cuenta que la relación comenzó a sentirse más natural y sólida al igual que la de “una profunda amistad” cuyos padres comparten la crianza de su hijo, por lo que con madurez decidieron ponerle fin a su matrimonio.

Cabe mencionar que Frankie Muniz y Paige Price, de 40 y 33 años de edad respectivamente, seguirán conviviendo por su hijo en común así como por su empresa familiar “Muniz Racing”.

“Esa base de respeto y amistad perdurará. Nos entusiasma seguir construyendo Muniz Racing juntos y criar a nuestro hijo con el mismo trabajo en equipo y amor que siempre nos ha caracterizado. Cerramos un capítulo con gratitud y abrimos el siguiente con un futuro prometedor, tanto para nosotros como para nuestro hijo” Frankie Muniz

Frankie Muniz anuncia el fin de su matrimonio (@frankiemuniz / Instagram)

Frankie Muniz agradece a Paige Price el sacrificio que hizo por él

En su comunicado, publicado en Instagram, Frankie Muniz dice estar infinitamente agradecido por todo lo que Paige Price ha hecho por él.

“Estoy infinitamente agradecido con Paige por todo lo que ha hecho por mí y por nuestra familia. Dejó de lado sus propios sueños para que yo pudiera perseguir los míos y siempre fue mi mayor apoyo” Frankie Muniz

Y asegurando que está feliz y orgulloso de que compartan un hijo, a quien describe como el centro de su mundo, pide respeto y privacidad a los medios de comunicación y a sus seguidores en este momento de sus vidas.

“Ambos hemos decidido no responder preguntas sobre este asunto. Les pedimos que respeten la privacidad de nuestras familias durante este tiempo” Frankie Muniz