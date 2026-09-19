Te contamos quién es Frankie Muniz, el popular actor de Malcolm el de en medio y Agent Cody Banks.

Frankie Muniz destacó en la industria del entretenimiento a finales de los 90 y principios de los 2000.

¿Quién es Frankie Muniz?

Francisco James Muniz IV, mejor conocido como Frankie Muniz, es un actor y piloto de carrera estadounidense, conocido por protagonizar la serie Malcolm el de en medio.

Frankie Muniz (@frankiemuniz / Instagram)

¿Cuántos años tiene Frankie Muniz?

En la actualidad, Frankie Muniz tiene 40 años de edad. Nació el 5 de diciembre de 1985 en Wood-Ridge, Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Frankie Muniz?

Frankie Muniz no tiene esposa hoy en día. Anteriormente, estuvo casado con Paige Price, a quien conoció desde 2016.

Sin embargo, la pareja se separó en buenos términos a comienzos de julio 2026.

Frankie Muniz (Frankie Muniz / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Frankie Muniz?

Por su fecha de nacimiento, Frankie Muniz pertenece al signo zodiacal Sagitario.

Frankie Muniz (Frankie Muniz / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Frankie Muniz?

Se sabe que Frankie Muniz tiene un hijo llamado Mauz Mosley Muniz.

¿Qué estudió Frankie Muniz?

Frankie Muniz no tiene estudios universitarios, ya que desde niño se enfocó en su carrera actoral.

Frankie Muniz (Frankie Muniz / Facebook)

¿En qué ha trabajado Frankie Muniz?

La carrera en la actuación de Frankie Muniz comenzó en el teatro donde dio vida a Tiny Tim en A Christmas Carol. Posteriormente, apareció en varios comerciales para la televisión.

En 1996 fue parte de La mentira del silencio y también de la película televisiva To Dance whit Olivia.

El salto al cine llegaría con Lost & Found. Hacia el 2000, Frankie Muniz lograría el estrellato con Malcolm el de en medio, Mi Perro Skip y El sueño de un campeón .

Su fama también le permitiría ser actor de voz en 102 Dálmatas.

En 2002, protagonizó Un gran mentiroso y un año después Agente Cody Banks: Súper espía, la cual tendría una secuela.

Para 2006, Frankie Muniz pondría su carrera en pausa para convertirse en piloto profesional.

Frankie Muniz (Instagram / @frankiemuniz4)

Tras su aventura en el automovilismo apareció en Extreme Movie de 2008 y Pizza Man de 2011.

Otras series en las que ha participado son Destrucción total: Las Vegas, The Black String y Renner .

La última aparición de Frankie Muniz fue en 2026 con la secuela de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta.