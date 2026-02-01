El sábado 31 de enero se informó la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, quien participó en filmes como Apocalypto; ¿de qué murió? Esto es lo que se sabe.

Además de actor, Gerardo Taracena fue bailarín en cine, teatro y televisión, trabajos por los cuales fue nominado al Ariel por Mejor Actuación Masculina.

¿De qué murió Gerardo Taracena? Actor mexicano de Apocalypto falleció a los 55 años

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte de Gerardo Taracena la noche del viernes 31 de enero 2026, sin embargo, no mencionan las causas del deceso.

Se desconoce a su vez que Gerardo Taracena estuviera enfermo, mientras que en sus redes sociales tampoco se han dado detalles del deceso del actor de Apocalypto o un homenaje por su trayectoria, que incluye:

Apocalypto

The Mexican

Man on Fire

Sin Nombre

Cuernito Armani

La serie Narcos: México de Netflix

Capadocia, serie de HBO

Cóyotl, también de HBO

Cometierra, serie de AmazonEn su mensaje, la Asociación Nacional de Actores expresó sus condolencias a la familia y amigos de Gerardo Taracena, a las cuales se sumó la Filmoteca de la UNAM .

Sólo en octubre de 2024, Gerardo Taracena había informado la muerte de su hermano Erick de manera inesperada; sus familiares todavía no se han pronunciado, así como tampoco su agencia .