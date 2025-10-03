A poco del lanzamiento de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza -de 76 años de edad- se convirtió en blanco de ataques.

Y es que la serie creada y producida por Roberto Fernández de Chespirito, retrata la supuesta relación que Florinda Meza tenía con el comediante.

Lo que no gustó a la audiencia, quienes consideran que Florinda Meza no solo daba malos tratos a Roberto Gómez Bolaños, también a su descendencia.

Florinda Meza aparece en ranking de las más odiadas

Poco a poco, las redes sociales de Florinda Meza se llenaron de comentarios de odio y se colocó en el tercer lugar del ranking de las más odiadas.

Lista que exhibe a las famosas cuyas decisiones que toman en su vida personal no son del agrado de las personas.

Florinda Meza (Florinda Meza Facebook @Florinda Meza )

Al enterarse que en dicha lista ocupa el tercer lugar, Florinda Meza, con el humor que la caracteriza, dijo sentirse decepcionada.

“Por ahí alguien me dijo que estaba yo entre las mas odiadas, dije: ‘Pero que mal, si yo siempre he tenido el primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria” Florinda Meza

Así como expuso su duda de ser la tercera más odiada, ya que a los lugares que va siempre hay gente que le demuestra su cariño.

“En todos lados a donde voy hay tanto amor”, señaló según muestra el video publicado por La Tía Sandra, usuaria de la red social X.

📍 En medio de la polémica, FLORINDA MEZA quiere ser el primer lugar de las más odiadas en México 😳😳



El primer lugar lo tendría KARLA PANINI, y el segundo lugar ÁNGELA AGUILAR



Debido a las decisiones de su vida privada, las tres figuras públicas han sido criticadas por la… pic.twitter.com/GW6Wx0itxB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 3, 2025

¿Quiénes encabezan el ranking de las más odiadas?

El ranking de las más odiadas creados por diversos fandoms estaría encabezado por Ángela Aguilar y Karla Panini, 45 años de edad.

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- ha sido blanco de ataques desde que destapó su descendencia argentina en el Mundial de 2022.

El odio hacia ella creció cuando hizo pública su relación con Christian Nodal, de 26 años, su actual esposo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Mientras que Karla Panini es odiada por quitarle el esposo a Karla Luna, quien murió de cáncer.

La relación de Karla Panini con Américo Garza se dio durante el matrimonio que este tenía con Karla Luna, quien también era amiga de la lavandera.