¡Lo prometió y lo cumplió! El documental de Florinda Meza de 76 años de edad, bajo el nombre “Atrévete a vivir” ya tiene fecha de estreno, además de un apunte tecnológico nuevo.

Y es que según la información sobre el documental “Atrévete a vivir”, es el primero en su tipo en estar hecho con inteligencia artificial.

“Atrévete a vivir” el documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno y plataforma para verlo

Tras el escándalo por Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza prometió sacar un documental contando su propia versión del amor al famoso Roberto Gómez Bolaños, mismo que se llama “Atrévete a vivir” y ya tiene datos del lanzamiento:

Fecha de estreno : 30 de septiembre

: 30 de septiembre Plataforma: Amazon Prime Video

A la información dada sobre “Atrévete a vivir” de Florinda Meza tiene un punto a su favor tecnológicamente, debido a que es el primer documental que hecho con inteligencia artificial.

📍El documental de FLORINDA MEZA se estrenará el próximo 30 de septiembre “ATRÉVETE A VIVIR” dirigido por Javi Domínguez para Amazon Prime



Es el primer documental con INTELIGENCIA ARTIFICIAL en Latinoamérica que cuenta con más de 100 fotos inéditas del álbum personal de archivo… pic.twitter.com/Bg5ewVbyHb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 17, 2025

Incluso, en el adelanto que se mostró, además de las fotos y videos inéditas del archivo de Florinda Meza sobre su boda, se ve a un Chespirito hecho con inteligencia artificial sonriente en varias escenas.

El documental de Florinda Meza fue dirigido por Javi Domínguez quien asegura que “Atrévete a vivir” “no está “dramatizado para vender” como pasa con una bioserie como Chespirito: Sin querer queriendo, pues incluso tendrá testimonios y fechas para narrar la historia.