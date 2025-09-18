¡Lo prometió y lo cumplió! El documental de Florinda Meza de 76 años de edad, bajo el nombre “Atrévete a vivir” ya tiene fecha de estreno, además de un apunte tecnológico nuevo.
Y es que según la información sobre el documental “Atrévete a vivir”, es el primero en su tipo en estar hecho con inteligencia artificial.
“Atrévete a vivir” el documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno y plataforma para verlo
Tras el escándalo por Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza prometió sacar un documental contando su propia versión del amor al famoso Roberto Gómez Bolaños, mismo que se llama “Atrévete a vivir” y ya tiene datos del lanzamiento:
- Fecha de estreno: 30 de septiembre
- Plataforma: Amazon Prime Video
A la información dada sobre “Atrévete a vivir” de Florinda Meza tiene un punto a su favor tecnológicamente, debido a que es el primer documental que hecho con inteligencia artificial.
Incluso, en el adelanto que se mostró, además de las fotos y videos inéditas del archivo de Florinda Meza sobre su boda, se ve a un Chespirito hecho con inteligencia artificial sonriente en varias escenas.
El documental de Florinda Meza fue dirigido por Javi Domínguez quien asegura que “Atrévete a vivir” “no está “dramatizado para vender” como pasa con una bioserie como Chespirito: Sin querer queriendo, pues incluso tendrá testimonios y fechas para narrar la historia.