Durante una entrevista a Fernando Carrillo, el actor dio a conocer que Delcy Rodríguez fue “su gran amor”, revelando a todos el noviazgo que tuvo con la actual presidenta interina de Venezuela.

“La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí, nunca en la vida”. Fernando Carrillo

Fernando Carrillo revela su romance con Delcy Rodríguez

Durante una entrevista, Fernando Carrillo sorprendió con sus declaraciones al revelar que Delcy Rodríguez, quien ahora es la presidenta interina de Venezuela, y él fueron novios en su juventud.

De acuerdo con el actor venezolano, él y Delcy Rodríguez estuvieron saliendo por tres años, y para Fernando Carrillo fue “el gran amor de su vida”.

“Así es, por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a su familia, sabiendo como defiende a su patria, a sus amigos”. Fernando Carrillo

Fernando Carrillo niega que Delcy Rodríguez traicionara a Nicolás Maduro

Tras revelar el romance que tuvo con Delcy Rodríguez, Fernando Carrillo aseguró que ella no traicionará a Nicolás Maduro pues la conoce bastante bien.

Cabe recordar que Fernando Carrillo era uno de los defensores de Nicolás Maduro en Venezuela, mientras que Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta del régimen de Maduro quien ahora, tras su detención, asumió la presidencia interina de Venezuela.

¿Quién es Fernando Carillo? Actor que salió con Delcy Rodríguez (Especial )

Es por esta razón que Fernando Carrillo aseguró que Delcy Rodríguez no traicionará a Nicolás Maduro, ya que aseguró que la conoce muy bien; esto tras la supuesta cercanía y apoyo que ha recibido de Donald Trump.

“Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso. La conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja”. Fernando Carrillo

También Fernando Carrillo exigió que se demuestren las acusaciones contra Nicolás Maduro pues asegura que son falsas: “me molesta y yo, me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa son una pareja hermosísima, los tienen castigados”.