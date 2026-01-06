Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, llamó héroes a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esto durante la toma de protesta por su interinato en Venezuela, donde además se refirió como “secuestro” a la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.

Delcy Rodríguez llama héroes a Maduro y Cilia Floresy asegura son “rehenes” de Estados Unidos

Hoy lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez tomó protesta como la nueva presidenta interina de Venezuela.

Durante este acto, Rodríguez señaló que “juraba con dolor” por el secuestro de “dos héroes” venezolanos, en referencia a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Además, durante su mensaje criticó que ambos también se encuentran como “rehenes” por las autoridades de Estados Unidos tras su captura el 3 de enero.

“Juro con dolor por el secuestro de dos héroes que hoy tenemos como rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Delcy Rodríguez

En sus primeras declaraciones como presidenta interina, Delcy Rodríguez aseguró que no descansará hasta que Venezuela “esté donde le corresponde”.

Para ello señaló que si objetivo será un “pedestal del honor histórico” como país libre y soberano de América Latina.

Al mismo tiempo, Rodríguez llamó a todos los venezolanos del país a la unidad, a quienes pidió trabajar juntos por alcanzar “la paz, tranquilidad económica y felicidad” de su nación.

“¡En unión nacional, trabajemos juntos como una sola Venezuela, desde todos los sectores, por la paz, la tranquilidad económica y la felicidad social de nuestro pueblo!“. Delcy Rodríguez

La toma de protesta de Delcy Rodríguez se da en medio de las declaraciones de Donald Trump, quien le pidió de manera abierta que sostenga cooperación con su gobierno.

De lo contrario, el presidente de Estados Unidos la amenazó, asegurando que en caso de que esto no ocurra, Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias peores que Maduro.