Fernando Carrillo revela su verdad sobre su ruptura con la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Tras confirmar que Delcy Rodríguez fue el amor de su vida, Fernando Carrillo confiesa las razones por las que terminó su romance y deja la puerta abierta a que puedan regresar en un futuro.

Fernando Carrillo revela su verdad sobre la ruptura con Delcy Rodríguez

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió el cargo como presidenta interina de Venezuela, sin embargo su vida sentimental ha generado gran polémica.

Fernando Carrillo (Instagram/@fernandocarr)

Esto luego de que Fernando Carrillo confesó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida, pero su romance no pudo continuar y terminó luego de alrededor de tres años juntos.

En entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Fernando Carrillo reveló su verdad sobre su ruptura Delcy Rodríguez y señaló que fue su falta de experiencia lo que afectó su romance.

Fernando Carrillo destacó que en ese momento fue inmaduro y no pudo plantarse frente al mundo para decirles que Delcy Rodríguez era el amor de su vida.

“Principalmente por mi inmadurez de no poder tener la claridad que tengo hoy, plantarme frente al mundo y decirle: ‘Ese es el amor de mi vida.’ No lo es porque no estamos juntos, ha sido el gran amor de mi vida” Fernando Carrillo

Durante su conversación, Fernando Carrillo reconoció que en aquel entonces deseaba formalizar su relación con Delcy Rodríguez.

Pero, fueron las opiniones externas las que terminaron afectando su romance pues a ella le decían que él era un “interesado”.

Mientras que a él lo criticaban por presuntamente no andar con una top model, pero reconoció que Delcy Rodríguez era mucho más.

“Entonces, a ella le decía que yo era un interesado y a mí me decían: ‘Bueno, pero no es una top model.’ Hermano, es más que una top model” Fernando Carrillo

Delcy Rodríguez (Gobierno de Venezuela)

¿Fernando Carrillo podría retomar su romance con Delcy Rodríguez?

Aunque han seguido caminos diferentes, Fernando Carrillo ha mostrado un gran respeto por la relación que mantuvo con Delcy Rodríguez.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría ser el primer caballero de la Nación, Fernando Carrillo puntualizó que no tiene interés en la política.

“No tengo interés para nada en la política, si lo hubiese tenido lo hubiera pedido cuando era mi pareja” Fernando Carrillo

Sin embargo, Fernando Carrillo sorprendió a todos al dejar la puerta abierta a poder retomar su relación con Delcy Rodríguez.

“Delcy Eloína Rodríguez Gómez a lo mejor algún día de Carrillo, quien sabe. Si la volvemos a reconquistar y si no es mi esposa es mi hermana de lucha para siempre” Fernando Carrillo

El reportero cuestionó sobre qué necesitaba para reconquistar a Delcy Rodríguez, Fernando Carrillo señaló que no sabía porque ella se encontraba en un momento difícil.

Pero, Fernando Carrillo dejó la puerta abierta a que en un futuro pudieran regresar.

“No sé, está también viviendo ella un momento muy difícil en su vida y ya veremos” Fernando Carrillo