En el marco del panorama político en Venezuela, el nombre del actor Fernando Carillo toma revuelto, tras confirmarse que salió con Delcy Rodríguez.

Razón por la que contamos quién es Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez, la ahora presidenta interina de Venezuela.

¿Quién es Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez?

Fernando Carrillo Roselli es un conocido actor, cantante y modelo que nació el 6 de enero de 1966 en Caracas, Venezuela.

El actor Fernando Carillo saltó a la fama, tras protagonizar varias telenovelas tanto en su país natal, como en México.

¿Quién es Fernando Carillo? Actor que salió con Delcy Rodríguez (Especial )

¿Qué edad tiene Fernando Carillo?

Fernando Carillo tiene 60 años de edad.

¿Quién es la pareja de Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez?

Actualmente se desconoce si Fernando Carillo mantiene una relación sentimental, anteriormente estuvo casado con Catherine Fulop de 1988 hasta 1994. Así como también, el actor que salió con Delcy Rodríguez estuvo casado con Gabriela Rodríguez de 2021 a 2023.

¿De qué signo zodiacal es Fernando Carillo?

Fernando Carillo pertenece al signo zodiacal de Capricornio

¿Cuántos hijos tiene Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez?

Fernando Carillo tiene dos hijos; Ángel Gabriel, fruto de su relación con Margiolis Ramos, y Milo, de su matrimonio con María Gabriela Rodríguez.

¿Qué estudió Fernando Carillo?

Se sabe que Fernando Carillo estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Así como en lo actoral, Fernando Carillo fue a la academia La Juana Suco, además de que tiene estudios de teatro y piano.

¿En qué ha trabajado Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez?

A lo largo de su carrera artística Fernando Carillo, el actor que salió con Delcy Rodríguez ha protagonizado como participado varias telenovelas, tales como:

La dama de rosa (1986)

Mansión de luxe (1986)

Primavera (1987)

Abigaíl (1988)

Pasionaria (1990)

La mujer prohibida (1991)

Cara bonita (1994)

María Isabel (1997)

Rosalinda (1999)

Siempre te amaré (2000)

Asimismo, Fernando Carrillo ha incursionado en la música con temas como “Solo tú”, “Te necesito” y “Unos minutos más”.

Fernando Carrillo confirma que salió con Delcy Rodríguez

En una reciente entrevista, el actor Fernando Carrillo confirmó que salió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Relación de Fernando Carrillo con Delcy Rodríguez de la cual no dio muchos detalles, sin embargo la llamó “el amor de su vida”.

Además de que Fernando Carrillo no reparó en halagos para Delcy Rodríguez, tras asegurar que es una mujer muy inteligente, así como la defendió al asegurar que no traicionaría a Venezuela.