A Ferka Quiroz no dejará de exigirle a Christian Estrada, el padre de su hijo, la pensión alimenticia y compartió que “por fin se llevó a cabo” la audiencia por este derecho para el menor.

Es bien sabido lo polémica que ha sido la relación que Ferka Quiroz de 38 años de edad, lleva con Christian Estrada desde que él decidió deslindarse de sus responsabilidades como padre.

Y es que Ferka Quiroz incluso ha hecho ya un chiste de la falta de dinero que tiene Christian Estrada de 35 años de edad, argumentando que hasta lo buscan al teléfono de ella porque debe a Coppel.

Pero más allá de eso, Ferka Quiroz ha dejado ver que pese a que ya pasaron años y que ella es quien ha mantenido a su hijo Leonardo, sigue luchando por hacer que Christian Estrada cumpla su responsabilidad como padre del menor.

Ferka Quiroz confía en la justicia en México; tuvo audiencia por la pensión que Christian Estrado no da

¿Esta vez Christian Estrada no se escapará? Ferka Quiroz ha compartido en más de una ocasión que el padre de su hijo no se hace responsable de la pensión y sigue luchando por el bien del menor.

Pese a que los años han transcurrido y Ferka Quiroz es quien se ha hecho responsable de la pensión total de su hijo Leonardo, no quita el dedo del renglón sobre sus derechos.

Y es que aunque Leonardo tiene nula convivencia con Christian Estrada, Ferka Quiroz sabe que este tiene obligaciones por cumplir como padre del menor.

Ferka Quiroz con su hijo Leonardo. (Especial)

Ante ello, Ferka Quiroz celebró que tuvo su primera audiencia en “la séptima sala”, para ver la pensión que Christian Estrada debe y está obligado a dar hasta que su hijo tenga 18 años de edad.

“Sigo en pie de lucha”, fue lo que la actriz compartió en sus historias de Instagram, compartiendo estar fuera del Poder Judicial por el tema legal que tiene desde hace años.

“Sigo en pie de lucha. Confió en la justicia de este país y del magistrado de la séptima sala. Por fin se llevó a cabo mi audiencia”. Ferka Quiroz, actriz.

Ferka Quiroz tuvo la audiencia para la pensión que Christian Estrada debe darle por su hijo. (@ferka_leona)

Ferka Quiroz muestra orgullosa la familia que ha formado con Jorge Losa

Ferka Quiroz no quita el dedo del renglón sobre las responsabilidades de Christian Estrada con el hijo que tienen junto, aunque ella está más que feliz con la familia que ha formado sin él.

Soltera o no, la actriz es de las mamás más reconocidas del espectáculo, sobre todo por la lucha que lleva día a día al criar sola a su hijo.

Sin embargo, ahora que Ferka Quiroz tiene como pareja a Jorge Losa, la actriz también se ha mostrado orgullosa de tener alguien como él a su lado.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido los momentos de convivencia que Jorge Losa tiene con Leonardo, pues es él mismo quien hace blogs cada día.

Incluso, Ferka Quiroz ya llama a su familia “los Losa Quiroz”, cuando muestra algunos de los momentos que pasan juntos.