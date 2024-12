Jorge Losa -de 34 años de edad- y Ferka son felices juntos, pero no se niegan a experimentar una vida swinger para hacer de todo.

Tras su abrupta separación, Jorge Losa y Ferka -de 38 años de edad- retomaron su relación y están muy felices.

La comunicación ha sido la clave en el noviazgo de la pareja y por eso hicieron varios acuerdos; incluso, para ser swingers.

Jorge Losa y Ferka (Instagram/@jorgelosaactor)

Jorge Losa no es monógamo y quiere ser swinger; Ferka está de acuerdo

Ferka y Jorge Losa comparten las mismas ideas sobre cómo deber ser una pareja, por lo que hablan abiertamente de sus deseos.

En entrevista con De Primera Mano, Jorge Losa expresó que su relación funciona porque está en la misma sintonía que Ferka.

“Creo la necesidad de expresarse libremente con su pareja es para consolidar una buena relación” Jorge Losa

Jorge Losa reveló que no tiene experiencia con algunos fetiches o juguetes sexuales, pero si Ferka le propone nuevas experiencias, él acepta.

“Yo estoy abierto, quiero conocer. Me voy a morir algún día y no quiero irme diciendo que no hice algo, quiero probar todo”, dijo Jorge Losa.

El actor no está negado a nada y no descarta volverse swinger: “Tal vez nos demos el chance, no sé”; incluso Ferka estaría de acuerdo.

¿Jorge Losa y Ferka serán padres pronto?

Uno de los deseos de Jorge Losa es ser padre y Ferka está de acuerdo, pero le puso una condición para ser padres.

Ferka le dejó muy claro a Jorge Losa que primero se tienen que casar y después podrán ‘encargar’ al bebé.

“La señora quiere casarse, pero no se quiere casar embarazada. Antes de que llegue el bebé ella tiene que estar casada” Jorge Losa

Ferka quiere disfrutar de su boda, beber y bailar y no lo haría estando embarazada.

Es por eso que si Jorge Losa quiere ser padre,debe proponerle matrimonio a Ferka: “Ella primero quiere casarse”.

Jorge Losa y Ferka ya han platicado sobre la posibilidad de casarse, pues quieren ser padres muy pronto y de una niña.

La familia de Jorge Losa y Ferka se podría ampliar, pues quieren ‘buscar’ una hermanita para el pequeño Leonel, hijo de la conductora.

Jorge Losa le entregó un anillo de promesa a Ferka y muy pronto le podría entregar el de compromiso, pues quieren formar una familia.