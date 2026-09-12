Lady Gaga y su prometido Michael Polansky son padres por primera vez; fueron captados junto a su bebé paseando en el norte de California.

Page Six reveló hace unos días que Lady Gaga se había convertido en madre a los 40 años y dicha información habría sido confirmada, luego de que el mismo medio compartiera fotos de la cantante cargando a su bebé.

La cantante y Michael Polasky, de 42 años de edad, le dieron la bievenida a su bebé en la segunda mitad del 2026.

Lady Gaga y Michael Polansky dan la bienvenida a su primer hijo

En las fotos compartidas por Page Six se ve a Lady Gaga caminando con su bebé en el pecho, paseando junto a Michael Polasky y una amiga.

La cantante usaba un look relajado, con pantalones amplios, un suéter gris y un fular del mismo color donde cargaba a su bebé.

Lady Gaga había mantenido un perfil bajo los últimos meses, además de que su relación con Michael Polansky ha sido privada.

Lady Gaga (Instagram/@ladygaga)

Por el momento, el representante de Lady Gaga se ha negado ha hacer declaraciones sobre esta nueva etapa en su vida.

Se desconoce la fecha de nacimiento o sexo del bebé de Lady Gaga, pues se negó hacer pública su llegada.

Lady Gaga ya había externado su deseo de ser madre

La maternidad era uno de los sueños más grades de Lady Gaga, quien reveló en diversos medios su deseo de formar una familia.

En 2019, Lady Gaga declaró que tener hijos y actuar en películas era parte de sus planes a futuro.

Lady Gaga volvió hablar de la maternidad en InStyle, donde contó que estaba emocionada con la idea de convertirse en madre.

La cantante tenia muy claro en 2025 que su “siguiente papel protagónico” sería el ser madre y el deseo se materializó casi a finales de 2026.

Lady Gaga comparte su nueva faceta como madre con Michael Polasnky, con quien lleva 6 años de relación y se comprometieron en 2024.