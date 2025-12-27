Fan de Ángela Aguilar genera polémica en redes sociales al amenazar con llamar al ICE durante los conciertos de Cazzu en Estados Unidos.

Ángela Aguilar ofreció conciertos en Estados Unidos, sin embargo se reportó que había tenido muy baja afluencia de asistentes, pero Cazzu si logró agotar boletos para sus presentaciones en dicho país.

Fan de Ángela Aguilar amenaza con llamar al ICE en los conciertos de Cazzu

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se encuentra triunfando con su gira “Latinaje” la cual llegará a Estados Unidos con una serie de conciertos.

Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

Tras el anuncio de Cazzu, los seguidores de la argentina no tardaron en reaccionar y los boletos de varias de sus fechas se agotaron en cuestión de horas.

Sin embargo, el éxito de ventas de Cazzu vino acompañado de polémica y es que una fan de Ángela Aguilar amenazó con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

A través de las redes sociales, la fan señaló que estaba dispuesta a sabotear los conciertos de Cazzu en Estados Unidos por lo que llamaría a las autoridades migratorias para que se llevará a los asistentes.

La usuaria de TikTok identificada como María Fernanda Viborilla quiere intimidar a los asistentes hispanos de los conciertos de Cazzu, luego de que ha mostrado su inconformidad con el éxito de su gira.

Sin embargo, algunos creen que solo quiere llamar la atención aprovechándose de la polémica que se ha generado entre Ángela Aguilar y Cazzu por Christian Nodal.

“Voy a ir desde una camioneta con mis binoculares, voy a grabar el momento exacto cuando llegue la migra (…) Me haré viral, es mi momento de triunfar”, dijo la fan de Ángela Aguilar.

Esta usuaria ha publicado varios videos criticando a Cazzu y a sus seguidores, a quienes ha llamado “gente corriente”.

María Fernanda Viborilla no ha sido la única y es que personas que se identifican como fans de Ángela Aguilar también han realizado amenazas similares.

Hasta el momento, no existe evidencia de denuncias formales ni de operativos migratorios vinculados a los conciertos de Cazzu .

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOf)

Usuarios creen que amenaza de fan de Ángela Aguilar solo revela envidia por el éxito de Cazzu

La amenaza de la fan tomó gran relevancia, luego de que varios medios reportaron que los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos lucían prácticamente vacíos.

Esto pese a que se dio a conocer que los costos para ver a Ángela Aguilar eran accesibles y que algunas radiodifusoras se encargaron de regalar los boletos.

Incluso se reportó que algunas de las fechas de Ángela Aguilar en Estados Unidos tuvieron que ser canceladas por presunta baja de venta de boletos.

Cazzu por su parte ha tenido muy buena respuesta por parte de sus seguidores que radican en Estados Unidos.

Debido a la alta demanda, Cazzu sumó presentaciones adicionales, por lo que en total son ocho conciertos programados en Estados Unidos, de los cuales seis están marcados como sold out.

Tras el éxito de ventas de Cazzu, las comparaciones con Ángela Aguilar no cesaron y es que algunos señalaron que es evidente quien de verdad se encuentra triunfando.

Usuarios señalaron que las amenazas de llamar al ICE solo muestran la envidia que tienen los fans de ver que a Cazzu le va mejor que a Ángela Aguilar.