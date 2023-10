A Eugenio Derbez le hubiera encantado acaparar titulares por el botonazo que dio en medio de la promoción de su película ‘Radical’.

Y es que en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez compartió una foto de sí mismo usando una camisa que se esforzaba por cubrir su peludo torso.

Resulta que al comediante le quedó chica la camisa, lo que se evidenció cuando al sentarse los bellos de su abdomen se asomaron.

Aunque no está claro si su botonazo fue publicado a fin de causar risa o por error, al también productor de cine y televisión se le cumplió el deseo.

Cientos de miradas están sobre él y no precisamente por su ajustada camisa y mucho menos por su filme.

El botonazo de Eugenio Derbez, de 62 años de edad, pasó a segundo plano ya que sus seguidores recordaron cuando el famoso se quejó de que a los jóvenes les preocupe más el sueldo que trabajar con él.

Por lo que gente le asegura que el botonazo nunca hubiera salido a la luz si Eugenio Derbez pagara lo justo a quien le administra las redes sociales.

“Nadie trabaja de a gratis. Así como tú valoras tu tiempo y experiencia, todos lo hacemos. No te veas hambreado Eugenio”, le escribió una cibernauta y el hate se desató.

“Te molesta pagar a le gente por manejar sus redes sociales? Te digo un secreto: los que manejan tus redes sociales también tienen que pagar su renta y tienen VIDA PRIVADA”,

“Qué decepción eres Derbez, pésimo”, “Y a los que trabajan contigo si les pagas? O viven de respirar oxígeno? Acaso llegan al súper y no pagan porque trabajan contigo?”,

“El que le maneja sus redes sociales viendo que ya todo el mundo sabe que no cobra”, “No le pagaste al del photoshop verdad?”, “¿Al que le tomó la foto le pagó?”, se lee entre comentarios.

A Eugenio Derbez el pasado le está cobrando factura, específicamente sus errores del 2018, año en que hizo un destinado comentario en entrevista con Adela Micha, de 60 años de edad.

Eugenio Derbez dijo que le molestaba que buscara chavos para que le administraran las redes sociales y éstos antes que emocionarse por trabajar con él, preguntaran por el sueldo.

“Le hablas a los jóvenes y les dices: Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo. (Y responden) ‘Sí, claro que sí ¿Cuánto me van a pagar? No lo puedo creer, me enoja’”

Eugenio Derbez