Eugenio Derbez, quien actualmente vive en California junto a su esposa e hija menor, está en el ojo del huracán por sus dichos sobre el cambio de sexo en niños.

Eugenio Derbez, de 62 años de edad, fue interceptado por un grupo de periodistas quienes quisieron saber su sentir sobre el proyecto de ley “Asistencia sanitaria de afirmación de género”.

El cual fue propuesto en California, Estados Unidos.

Proyecto que permitirá a menores de edad cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres, así como brindar apoyo y ayuda psicológica.

A quienes no se identifiquen con el género con el que nacieron, iniciativa que no tiene la aprobación de Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez (Agencia México)

¿Eugenio Derbez es transfóbico? Esto dijo cuando le preguntaron sobre el cambio de sexo en niños

Sin pensarlo tanto, Eugenio Derbez dijo no estar de acuerdo con el cambio de sexo en niños.

Frente a micrófonos de Ventaneando el famoso dijo que: “Es una de las cosas por las que se cuestiona uno si debe vivir en California o no”.

Y enseguida aseguró que le parece imposible que para comprar cigarros o alcohol debas cumplir 18 o 21 años, y para cambiar de sexo bastará tener 12.

“No puede ser que para comprar cigarros y alcohol tengas que tener 18 ó 21 años y para cambiarte de sexo lo puedes decidir a los 12″, reprobó.

Por supuesto, sus palabras enojaron a la comunidad LGBTQ+, quienes le piden no opinar sobre los derechos de la infancia en Estados Unidos.

Eugenio Derbez (Instagram/ederbez)

Posición de Eugenio Derbez sobre cambio de sexo en niños, divide opiniones

Aunque Eugenio Derbez no se lanzó contra la comunidad trans, cibernautas de inmediato se dividieron.

Ya que algunas personas aseguran que el famoso no debe opinar sobre un tema que no conoce y otros más aseguran no dijo nada malo.

“Que ni opine porque su carrera se viene abajo”, “No le encuentro fallas en su lógica”, “No nos interesa nada de este traidor de la patria”, se lee entre comentarios.