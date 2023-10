Usuarios de redes sociales revivieron la polémica por una entrevista realizada por Adela Micha, en donde el actor Eugenio Derbez sostiene que ve mal que los jóvenes hoy en día le den tanta importancia al dinero en un trabajo.

Fue difundido un fragmento de la entrevista, que data del 2018, en el que Eugenio Derbez expresa su enojo al contar cómo las nuevas generaciones de jóvenes preguntan por cuánto les pagarán desde el primer momento en un empleo luego de que ellos fueron quienes pidieron una oportunidad, situación que a su consideración, no sucedía en su tiempo de juventud y que no comparte.

“Le hablas a los jóvenes y dices: ‘oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleves mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo,’ y te contestan, ‘sí claro que sí cuánto me van a pagar’... ¡no lo puedo creer, me enoja!”, expresó el comediante en el clip sacado de contexto.

Este es el contexto del polémico video de Eugenio Derbez donde se enoja que los jóvenes le quieran cobrar desde el inicio

Luego de que fue revivido el video de su polémica declaración de 2018, Eugenio Derbez se dio a la tarea de compartir un fragmento más largo con su explicación completa del tema laboral y los jóvenes de hoy en día.

En el video completo, el actor mexicano refiere que en el momento en el que alguien comienza a pensar en hacer dinero, las cosas comienzan a salir mal, acto que calificó como “un karma del universo”.

Fue en ese momento cuando Adela Micha le pregunta: “¿Y tú no crees que los chavos de hoy en día, piensan mucho en la lana, en hacerla?”; “totalmente”, responde el comediante.

Y es que según Derbez, cuando alguien lo contacta para ofrecerle un trabajo, él podría dedicar semanas completas antes de que siquiera hable de cuánto cobrará por el servicio o trabajo .

“A mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, puedo dedicar semanas antes de yo decirles ‘pero te cobro tanto’... ese tema no lo toco”, sostiene.

En ese momento, el actor hace la polémica declaración que se hizo viral en redes sociales, por lo que Adela Micha reacciona: “¡Es increíble! Es como que ‘voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea, aunque no me pagues, sabes’... porque aprendes”.

“Dejen de hacer chisme donde no hay”, pide Eugenio Derbez a usuarios tras revivir su video

Eugenio Derbez no vio con buenos ojos que las redes sociales hayan revivido el video con su declaración sobre los jóvenes y el dinero.

A través de su cuenta de X, el comediante criticó que de nueva cuenta se hayan sacado de contexto sus dichos en la entrevista, por lo que pidió ver la respuesta completa y “dejar de hacer chisme donde no hay”.

“Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con Adela Micha... vean la respuesta completa. Dejen de hacer chisme donde no hay”, escribió.