Estrella se disculpa con Myriam tras burlarse con ex alumnos de La Academia de que “no se les iba el aire”. Después de las críticas que recibió, la cantante de 43 años eliminó el video de la reunión con sus excompañeros.

Con motivo de los 20 años de La Academia, algunos ex alumnos de la primera generación se reunieron. Sin embargo durante su conversación, no dudaron en hacer bromas sobre Myriam Montemayor Cruz de 41 años de edad y la pelea que tiene con Toñita.

Luego de las críticas que recibieron los ex alumnos por burlarse de Myriam -quien no se encontraban presente-, Estrella Veloz pidió una disculpa y aseguró que su intención nunca fue molestar a nadie.

Cabe recordar que incluso Myriam señaló que había solicitado una orden de restricción contra Toñita luego de las amenazas que recibió.

Desde el 2019, Myriam y Toñita de 42 años de edad han mantenido una guerra de declaraciones. Su pelea ha resurgido con la celebración de los 20 años de La Academia e incluso se ha involucrado a otros ex alumnos.

Como parte de la celebración por los 20 años del reality de canto de TV Azteca, algunos ex alumnos de la primera generación se reunieron para recordar viejos momentos.

Aunque no pudieron estar todos los integrantes de la primera generación de La Academia, a través de las redes sociales se difundieron algunos videos que muestran que estuvieron juntos:

A ellos se sumaron algunos maestros como:

Con la intención de mostrar cómo fue su reunión, Estrella realizó una transmisión en vivo con sus excompañeros. Sin embargo su video causó gran polémica ya que se puede ver como se burlan de Myriam Montemayor e incluso incitan a la pelea al promover el pleito que tiene con Toñita.

Y es que durante su reunión Toñita señaló que a ellos “no se les iba el aire” como Myriam. Acto seguido Estrella trató de imitar a Myriam, mientras que sus compañeros se burlaban. Esto generó la molestia de algunos usuarios.

Tras las críticas que recibieron los ex alumnos de La Academia, Estrella compartió un nuevo video en donde le pidió disculpas a Myriam por los comentarios que había hecho.

“Espero que estén muy bien, de mi parte yo les digo que yo no estoy así, y es la razón por la que estoy haciendo este video... Primero que nada, quiero ofrecer mis disculpas a todas las personas que ofendí con el video que yo subí el jueves pasado, y principalmente a Myriam”

Estrella aseguró que su intención nunca fue hacerle daño a nadie, ya que simplemente se estaban burlando de una situación como siempre lo habían hecho.

“Quiero pedirte disculpas si te ofendí con esto que subí, de todo corazón porque pues no fue mi intención, yo no lo hice con esa intención, y por eso estoy aquí”

Durante su video, Estrella recordó que entre los comentarios usuarios le cuestionaban sobre su amistad con Myriam pues se habían mostrado muy cercanas.

“No me di cuenta de eso que ocasioné, para mí estaba en un juego, como jugamos muchas veces, como también me echan carrilla a mí, y muchos comentarios son de ‘¿qué pasó con la amistad?’ y efectivamente tengo una amistad muy fuerte con Myriam”

Estrella destacó que lo único que tiene es agradecimiento por Myriam ya que ella le abrió las puertas de su casa.

“Lo único que puedo decir de ella es que es una gran persona y lo único que puedo tener es agradecimiento porque es alguien que me abrió las puertas de su casa, en México, en Monterrey, con su familia”

En su conversación, Estrella destacó que solo había subido el video porque quería mostrar un poco de la reunión con sus compañeros.

“Hemos vivido cosas buenas de trabajo y de amistad, y tantas risas y de más, no hay ningún punto malo, sin embargo, ¿por qué subí el video?... Lo subí porque para mí fue compartir algo que pasó entre amigos, la mayoría de las personas que me sigue es gente que viene de hace 20 años y estar en esa reunión con mis compañeros y algunos maestros, dije ‘les va a gustar’”

Estrella puntualizó que su objetivo nunca fue molestar a nadie y menos a Myriam y es por ello por lo que decidió eliminar el video.

“Tan no me di cuenta de que podría ocasionar esto, que lo subí todavía. Pero saben que, tienen razón se puede captar de esa forma y por eso lo baje porque no quiero seguir ocasionando este malestar”

