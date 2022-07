Inevitablemente el regreso de La Academia nos recordó a todos que Myriam y Toñita no se pueden ver ni en pintura. Acá te contamos cuál es el pleito que traen y cómo inició.

En realidad esta pelea no es nueva, han pasado casi tres años desde que Myriam, de 41 años de edad, y Toñita, de 42 años, se declararon enemigas.

El pleito inició en agosto de 2019, cuando Toñita llamó “hipócrita” a Myriam Montemayor y es que la cantante la acusó de hablar mal alrededor de su persona.

Por supuesto, Toñita se defendió vía Twitter:

“Si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita, ya bájale a tu desmadre porque si no te callas la boca entonces la mía va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son bonitas y lo sabes”

Toñita a Myriam Montemayor