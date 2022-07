Myriam considera a Toñita una “rupestre aficionada” luego de que la amenazará de que la iba a “madrear” cuando la viera. La madrina de La Academia de 41 años de edad, se dijo harta de las declaraciones de su excompañera.

El pleito entre Myriam Montemayor Cruz y Toñita de 42 años de edad, continúa y ahora la ganadora de la primera generación de La Academia confesó que ha decidido ejercer acciones legales.

Desde el 2019, Myriam y Toñita han realizado una serie de declaraciones la una contra la otra. Ahora con los 20 años de La Academia, sus problemas han resurgido con una pelea que parece no tener fin y que ha involucrado a otros excompañeros.

Myriam Montemayor (Agencia México)

Myriam ejerce acciones legales contra Toñita por amenazas

Myriam se encuentra desarrollando como la madrina en los 20 años de La Academia, ahí ha sido cuestionada sobre la rivalidad que mantiene desde hace varios años con Toñita.

De manera contundente Myriam destacó que ya no quería hablar de Toñita porque no le quería dar más fuerza a las declaraciones que ha realizado en su contra.

Pero luego de que Toñita amenazará con “madrear” a Myriam si la ve, la cantante destacó que ese tipo de declaraciones son rupestres y no son propios de una persona profesional.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Myriam puntualizó que Toñita se ha quedado sin argumentos y por eso declara ese tipo de cosas.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio” Myriam

Myriam puntualizó que ya no quiere hablar de Toñita, pues las amenazas se tratan en otras instancias y no en los medios de comunicación.

“Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios” Myriam

Durante su conversación, Myriam destacó que ya ejerció acciones legales en contra de Toñita y solicito una orden de restricción.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento” Myriam

Myriam pide no normalizar la violencia que ejerce Toñita con sus declaraciones

Myriam pidió a los medios de comunicación que no normalicen la violencia, pues estas declaraciones no ayudan a construir un lugar mejor.

“No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada” Myriam

En el video, Myriam puntualizó que Toñita solo ha querido llamar la atención arremetiendo contra varios de las personas que han formado parte de La Academia.

“El estar constantemente queriendo llamar la atención de esa manera y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado muchísimo, por Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez” Myriam

Myriam puntualizó que el realizar una amenaza solo demuestra tú ignorancia y puntualizó que debe de ser responsable de sus declaraciones.

“Yo creo que de su parte hay mucha ignorancia, tú cuando haces una amenaza debes de ser responsable de lo que dices y saber que eso tiene consecuencias y alcances legales” Myriam

En su conversación, Myriam se dijo triste de que una mujer arremeta contra otra mujer de esa manera.

“El apoyarlo, normalizarlo, secundarlo, es ser parte de ello. Es muy triste que otra mujer se exprese así de una mujer” Myriam

Myriam destacó que ella no se va a prestar a seguir con un tema tan desagradable que viene desde hace varios años. Incluso se dijo harta de que le pregunten por Toñita.

“Jamás me voy a prestar a una cuestión tan desagradable, baja y creo que hay que poner un alto a esto, porque ya son años con lo mismo, yo ya estoy cansada de que me pregunten de esta persona” Myriam

De manera contundente, Myriam pidió que ya no se le de más propaganda a la violencia que ejerce Toñita en su contra desde hace varios años.

Myriam puntualizó que es momento de madurar y dejar esos temas a las autoridades pues ella merece todo el respeto.

“La violencia no es broma, el tomarlo en juego es parte de ello. No se puede tomar críticas de alguien que no ha construido nada” Myriam