¿Le va a Toñita o a Myriam? Raúl de ‘La Academia’ habló sobre las recientes declaraciones de la cantante veracruzana, quien amenazó con golpear a la primera ganadora del reality musical cuando la vea.

El miércoles 6 de julio, Raúl Sandoval acudió a la alfombra roja de Disney On Ice Celebremos, show en el que se interpretarán 14 de las historias más exitosas del estudio, sobre una gran pista de hielo, en el Auditorio Nacional.

Durante el evento, Raúl Sandoval no sólo habló sobre el conflicto entre Toñita y Myriam, también, sobre el supuesto romance que la morena dijo haber tenido con Yahir y del desempeño de su “compadre” conduciendo ‘La Academia’.

En entrevista, reporteros le preguntaron a Raúl Sandoval qué opinaba sobre la amenaza que lanzó Toñita contra Myriam, al asegurar que cuando se encuentren en persona, la va a golpear.

“Hay que comprar un ring de box y a subirlas, a ponerles los guantes, yo compro palomitas”, fue la respuesta de Raúl de ‘La Academia’, quien declinó dar su opinión, diciendo que sólo las involucradas pueden hablar sobre el tema.

“Yo no tengo nada que decir de ellas, yo, como te digo, agarro un bote de palomitas y las veo, lo único que puedo decirte es que las quiero mucho y pues son sus problemas, yo no me voy a meter”

Raúl Sandoval, exintegrante de La Academia