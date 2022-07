Yahir espera que la pelea entre Myriam y Toñita se solucione como adultos sin llegar a los golpes, pues considera que entre compañeros no debería de existir esa clase de diferencias.

Con la celebración por los 20 años de La Academia, la pelea entre Toñita de 42 años de edad y Myriam Montemayor Cruz de 41 años de edad ha vuelto a resurgir. Incluso algunos de sus excompañeros se han visto involucrados en esta guerra de declaraciones.

Luego de que Toñita amenazó con “madrear” a Myriam si se la encontraba, Yahir de 43 años de edad se pronunció sobre la pelea entre sus excompañeras de la primera generación de La Academia.

Yahir se ha mostrado muy emocionado por la oportunidad que consiguió al conducir La Academia 2022. A 20 años de su participación en el reality de TV Azteca, el famoso ha enfrentado varias críticas.

Aunque siempre mostró tener una gran amistad con Yahir, Toñita no dudo en arremeter en contra de su compañero ya que consideró que no era la persona adecuada para conducir La Academia.

Sin embargo Yahir no es el único personaje contra el que ha arremetido Toñita, pues en varias entrevistas también ha criticado a Myriam, reviviendo su pelea que lleva más de 20 años.

La nueva pelea entre Toñita y Myriam y escaló a otros niveles cuando la veracruzana amenazó con “madrear” a la ganadora de la primera generación de La Academia si la llega a ver en persona.

Tras la controversia generada, Yahir se mostró sorprendido por los niveles que ha alcanzado su pelea, pues aseguró que ese tipo de comentarios no pueden suceder entre compañeros.

En el video compartido por Edén Dorantes, Yahir destacó que espera que Myriam y Toñita puedan solucionar sus problemas como las personas adultas que son y que no lleguen a los golpes.

“No, espero que no pasen esas cosas. Entre compañeros no puede pasar eso, no sé qué tan fuerte sea, pero la verdad mis respetos para las dos”

Yahir