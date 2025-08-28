¿Juan Carlos Casasola es un ladrón? Matrimonio acusa al actor de apropiarse de su propiedad ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

A través del canal de YouTube, El fernan, la pareja asegura que Juan Carlos Casasola les quitó su departamento a base de engaños.

Por lo que hoy el actor, de 65 años, enfrenta dos demandas, de las cuales se ríe.

“Esto es un despojo”: Acusan a Juan Carlos Casasola de robarse un departamento en Huixquilucan, Estado de México; acá video de YouTube

Jacqueline y Salomón, dueños del departamento donde actualmente vive Juan Carlos Casasola, quieren de regreso su propiedad ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

Por lo que además de demandarlo por la vía civil, están exhibiendo a Juan Carlos Casasola, muestra un video de YouTube.

Los dueños explican que tenían un contrato de compra-venta ; sin embargo, debido a que el actor tenía su dinero supuestamente en una inversión llegó a otro acuerdo.

Les prometió pagarle por tres meses una renta y el total en el cuarto mes, lo que no ha ocurrido desde hace dos años y medio.

Pero eso no es todo, a lo largo de ese periodo, debido a que tiene una propiedad cercana, rompió las paredes del departamento que no es suyo para unirlo con el que sí le pertenece.

La modificación se hizo sin permiso de Desarrollo Urbano, lo que perjudica su situación.

“Ya rompió las paredes de mi departamento para unirla con su departamento y sigue sin pagar, entonces, está viviendo en un departamento que ya adaptó a su gusto, a sus necesidades, a lo que quiso, sin permiso de nadie” Jacqueline Colorado Vázquez, dueña del departamento

No obstante, al actor esto parece no importarle por lo que los dueños le exigen el pago sobre todo porque sí tiene dinero para irse de viaje al extranjero.

“Tuvo dinero para fusionarlos, para poner una cocina única entre ambos departamentos, y tiene dinero, como pueden ver en sus redes sociales, para viajar al extranjero, para Nueva York, Disneylandia, pero no tiene dinero para pagarnos, eso ya me da una señal de que está haciendo un abuso, esto es un despojo” Salomón Vázquez, dueño de departamento

¿Cuánto debe Juan Carlos Casasola por el departamento de Huixquilucan, Estado de México?

De acuerdo con el youtuber Jorge Carbajal, Juan Carlos Casasola debe 5 millones de pesos por el departamento de Huixquilucan, Estado de México .

En su momento alegó que no tenía todo el dinero por lo que durante tres meses pagó 21 mil pesos mensuales.

El actor habría pagado 63 mil pesos por la propiedad que vale 5 millones de pesos , cuando se le pidió pagar, según los dueños, hizo oídos sordos y otras veces les dio dinero por concepto de renta.

Dueños de departamento denuncian a Juan Carlos Casasola

Los dueños del departamento aseguran que Juan Carlos Casasola no tiene intención de pagarles por lo que interpusieron dos demandas en su contra.

Su denuncia ante Desarrollo Urbano resultó a su favor por lo que le pidieron a Juan Carlos Casasola desalojar el departamento en un periodo de 5 días, incluso lo multaron con 40 mil pesos.

“Se hizo una denuncia en Desarrollo Urbano de Huixquilucan, ya ha resolución, lo multan con 40 mil pesos y le dan 5 días máximos para regresar los departamentos a su estado original y tiene que poner un muro para separar los dos departamentos". Salomón Vázquez, dueño de departamento

El plazo se cumplió el pasado 5 de agosto, pero Juan Carlos Casasola no hizo nada y las autoridades tampoco.

Juan Carlos Casasola (Captura de pantalla)

Razón por la que el matrimonio recurrió al programa de YouTube y a otros medios para hacer la denuncia pública.

Así como para pedirle al actor que les regrese la propiedad tal y como le fue entregada o la pague.

"Páganos el departamento o devuélvelo como lo recibiste. Si eres una persona integra y quieres demostrar buena fe" Salomón Vázquez, dueños de departamento

Petición que personalmente le han hecho, pero que le causan risa pues el actor les advierte que al ser demandas civiles se llevarán tardarán años.