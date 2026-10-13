Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez conmemoraron su aniversario de bodas el 11 de octubre de 2026, rodeados de afecto y momentos familiares.

El cantante de música regional mexicana compartió un video especial para recordar la fecha, acompañado por su hijo Leonardo Aguilar durante la celebración.

Pepe Aguilar recordó que hace 29 años decidió unir su vida con Aneliz Álvarez, a quien llamó “esta suertuda” con su característico sentido del humor.

Pepe Aguilar recuerda su historia de amor con Aneliz Álvarez

Pepe Aguilar señaló que con Aneliz Álvarez ha vivido la aventura de la vida “mano a mano”, destacando el vínculo construido desde su boda en 1997.

La pareja contrajo matrimonio el 11 de octubre de 1997 y, desde entonces, ha formado una familia integrada también por sus tres hijos.

Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez (Instagram | @pepeaguilar_oficial)

Durante el video, Pepe Aguilar expresó felicidad por llegar a este aniversario con salud, alegría, nuevos planes y muchas sonrisas compartidas.

El cantante acompañó sus palabras con una celebración familiar, en la que también estuvo presente Leonardo Aguilar, uno de los hijos de la pareja.

La fecha generó muestras de cariño entre sus seguidores, quienes reaccionaron al mensaje dedicado por Pepe Aguilar a su esposa tras 29 años juntos.

Con su característico sentido del humor, el cantante también reconoció que 29 años representan un periodo importante dentro de la historia que ambos han construido.

La celebración permitió a Pepe Aguilar recordar públicamente su matrimonio con Aneliz Álvarez y compartir con sus seguidores un momento especial de su vida familiar.

La historia de la pareja incluye la formación de una familia completa con sus tres hijos: Aneliz, Leonardo y, por su puesto, Ángela Aguilar.