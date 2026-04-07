Peso Pluma invitó a Pepe Aguilar a su concierto en San Antonio, Texas, hecho por el que detractores le recuerdan su desafortunada opinión sobre los corridos tumbados.

Pepe Aguilar, de 57 años, fue blanco de críticas tras cantar con Peso Pluma, ya que hace varios años tachó a los corridos tumbados de “mediocres”.

Tunden a Pepe Aguilar por cantar con Peso Pluma en Texas

Peso Pluma tuvo como invitado especial a Pepe Aguilar en su concierto en Texas y cantaron juntos “El Rey”.

Previo a la presentación, Peso Pluma expresó su admiración por Pepe Aguilar, pues mencionó que había crecido con su música.

El video de la presentación se volvió viral en redes sociales y hay quienes aseguran que Pepe Aguilar fue abucheado por el público.

Los detractores de Pepe Aguilar expresaron que el cantante era “hipócrita” al presentarse con Peso Pluma, pues anteriormente había criticado los corridos tumbados por no aportarle al género regional mexicano.

La polémica opinión de Pepe Aguilar que provocó que lo funaran

Pepe Aguilar ha mencionado en diversas ocasiones que no le gustaban los corridos tumbados.

“Es mediocre, chafa y pinche”, mencionó Pepe Aguilar hace unos años sobre los corridos tumbados, incluso protagonizó una pelea con Natanael Cano por su opinión.

A pesar de su declaración, Pepe Aguilar halagó el trabajo de Peso Pluma y destacó que era el primer mexicano en exponer el regional mexicano a nivel global .

Pepe Aguilar aclaró que Peso Pluma tenía su propio estilo, así como él, pero lo importante era mostrar el talento mexicano.