Pepe Aguilar celebró el 7 de agosto de 2026 su cumpleaños número 58 rodeado de muestras de cariño de su familia y seguidores.
Desde temprano, Ángela Aguilar compartió un emotivo video con fotos de su infancia junto a su padre, mientras que Leonardo Aguilar publicó imágenes inéditas acompañadas de un mensaje de reconocimiento.
Aunque Pepe aún no revela cómo festejará, se espera que la dinastía Aguilar organice una reunión con temática de charrería o jaripeo, ambientada con mariachi y comida tradicional mexicana.
Leonardo Aguilar comparte fotos de su niñez junto a Pepe Aguilar
Ángela Aguilar no fue la única, Leonardo Aguilar también publicó imágenes inéditas de su niñez junto a su padre Pepe Aguilar.
A diferencia de su hermana, el intérprete, de 26 años, acompañó las fotografías con un mensaje de felicitación y reconocimiento.
“Felicidades papá!! Que privilegio crecer contigo y tener siempre tan buen ejemplo. Eres grande GRANDE. Te amo FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!”Leonardo Aguilar
Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha revelado cómo celebrará su cumpleaños; sin embargo, es posible que agradezca un año más de vida rodeado de su familia.
No es ningún secreto, a los Aguilar les encanta organizar reuniones con temática de charrería o jaripeo que suelen ambientar con música de mariachi. Incluso, interpretan sus grandes éxitos. El festejo incluye bebidas y comida tradicional mexicana.
Se espera que la dinastía se reúna esta noche, incluido Christian Nodal, de 27 años, quien el pasado 2 de agosto de ofreció un concierto en el Foro Latido de Huamantla, Tlaxcala.
Fans esperan que el propio Pepe Aguilar, vía redes sociales, comparta imágenes de la celebración de su cumpleaños.