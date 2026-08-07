Pepe Aguilar celebró el 7 de agosto de 2026 su cumpleaños número 58 rodeado de muestras de cariño de su familia y seguidores.

Desde temprano, Ángela Aguilar compartió un emotivo video con fotos de su infancia junto a su padre, mientras que Leonardo Aguilar publicó imágenes inéditas acompañadas de un mensaje de reconocimiento.

Ángela Aguilar junto a su padre Pepe Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Aunque Pepe aún no revela cómo festejará, se espera que la dinastía Aguilar organice una reunión con temática de charrería o jaripeo, ambientada con mariachi y comida tradicional mexicana.

Ángela Aguilar junto a su padre Pepe Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Leonardo Aguilar comparte fotos de su niñez junto a Pepe Aguilar

Ángela Aguilar no fue la única, Leonardo Aguilar también publicó imágenes inéditas de su niñez junto a su padre Pepe Aguilar.

A diferencia de su hermana, el intérprete, de 26 años, acompañó las fotografías con un mensaje de felicitación y reconocimiento.

“Felicidades papá!! Que privilegio crecer contigo y tener siempre tan buen ejemplo. Eres grande GRANDE. Te amo FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!” Leonardo Aguilar

Pepe Aguilar junto a Leonardo Aguilar (@leonardoaguilaroficial / Instagram)

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha revelado cómo celebrará su cumpleaños; sin embargo, es posible que agradezca un año más de vida rodeado de su familia.

No es ningún secreto, a los Aguilar les encanta organizar reuniones con temática de charrería o jaripeo que suelen ambientar con música de mariachi. Incluso, interpretan sus grandes éxitos. El festejo incluye bebidas y comida tradicional mexicana.

Se espera que la dinastía se reúna esta noche, incluido Christian Nodal, de 27 años, quien el pasado 2 de agosto de ofreció un concierto en el Foro Latido de Huamantla, Tlaxcala.

Fans esperan que el propio Pepe Aguilar, vía redes sociales, comparta imágenes de la celebración de su cumpleaños.