Aunque no es tan mediático como su padre Pepe Aguilar, o su hermana Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar es parte importante de la conocida familia del regional mexicano.

Recientemente, Leonardo Aguilar ha estado en el ojo público —aunque por razones diferente a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar— debido a rumores de su supuesta nueva novia.

¿Quién es Leonardo Aguilar?

Leonardo Antonio Aguilar Álvarez-Alcalá, mejor conocido como Leonardo Aguilar, es un cantante de regional mexicano.

Leonardo Aguilar, cantante. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Leonardo Aguilar?

Leonardo Aguilar nació el 15 de agosto de 1999, actualmente tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Leonardo Aguilar?

Leonardo Aguilar no estaba en ninguna relación; sin embargo, recientemente han salido rumores sobre una nueva novia del cantante.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo Aguilar?

Al haber nacido el 15 de agosto, Leonardo Aguilar es del signo de Leo.

Leonardo Aguilar en La Academia (@laacademiatv / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Leonardo Aguilar?

Leonardo Aguilar no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Leonardo Aguilar?

No hay detalles de la historia académica de Leonardo Aguilar, más allá de la educación básica y media, dedicándose al canto desde que era un niño.

Leonardo Aguilar, cantante. (@LeonardoAguilarOficial)

¿En qué ha trabajado Leonardo Aguilar?

Al momento, Leonardo Aguilar ha editado tres álbumes completos como solista, además de que ha acompañado a su padre y hermana en diversas giras conjuntas.

Los álbumes de Leonardo Aguilar son:

Nueva tradición

Gallo fino

Y lo volví a hacer

Adriana Caballero Fridstein sería la nueva novia de Leonardo Aguilar

A través de redes sociales, seguidores y fans de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero Fridstein han vinculado a la pareja de manera sentimental.

Esto debido a varias “señales” entre el cantante y la reina de belleza de Tabasco, como las interacciones que Leonardo Aguilar y Adriana Caballero Fridstein tienen en redes sociales.

Donde se comentan sus publicaciones, le dan “Me Gusta”, e incluso ponen emojis cariñosos, dejando ver alguna relación entre ambos.

Además, algunos medios asegura que han visto juntos a la pareja en épocas recientes; sin olvidar una supuesta publicación que hicieron desde el cumpleaños de Christian Nodal, pero sin aparecer en la foto del otro.

Hasta el momento, ni Leonardo Aguilar ni Adriana Caballero Fridstein han hecho una declaración acerca de este supuesto noviazgo.