Alfredo Adame salió en defensa de Inés Gómez Mont, luego de que se diera a conocer su detención en Estados Unidos, por lo que el actor y conductor aseguró que no considera que la presentadora sea una delincuente.

También, Alfredo Adame señaló que, desde su perspectiva, Inés Gómez Mont habría sido utilizada por otras personas para involucrarla en problemas legales.

“Yo les quiero decir una cosa: yo estoy totalmente convencido de que Inés Gómez Mont no es una delincuente. La enredaron, la metieron, incluso hasta se casaron con ella y la usaron”. Alfredo Adame

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, después de participar en un podcast con José Eduardo Derbez, Alfredo Adame expresó su opinión sobre la situación de Inés Gómez Mont.

Alfredo Adame advierte sobre las consecuencias de lavar dinero tras opinar de Inés Gómez Mont

Alfredo Adame dio su opinión sobre el caso de la detención de Inés Gómez Mont, en donde aseguró que ella no esuna delincuente, sin embargo, también consideró que Gómez Mont habría cometido un error al aceptar participar en una empresa, aunque insistió en que no cree que tuviera intenciones delictivas.

Sin embargo, durante una entrevista con integrantes de la prensa el pasado 3 de noviembre, Alfredo Adame cambió el tono de sus declaraciones al señalar: “El que la hace la paga” tras ser cuestionado sobre la detención de Inés Gómez Mont y sus delitos.

En ese mismo encuentro, Alfredo Adame reveló que en múltiples ocasiones le han ofrecido participar en operaciones de lavado de dinero, pero aseguró que siempre se ha negado.

“Te piden lavar dinero con obras de teatro, te piden lavar dinero con mis empresas, te piden lavar dinero con otro tipo de cosas”. Alfredo Adame

Alfredo Adame sostuvo que no está dispuesto a arriesgar su libertad por obtener dinero de procedencia ilícita, e incluso, afirmó que quienes aceptan este tipo de propuestas suelen hacerlo por ambición o necesidad económica, como ocurrió con Inés Gómez Mont, de quien hasta el momento no se sabe si será extraditada.

De esta manera, Alfredo Adame mantuvo su postura de que Inés Gómez Mont pudo haber sido utilizada, aunque también reconoció que deberá responder por las consecuencias legales de sus decisiones.