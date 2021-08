Erika Buenfil niega ingreso a Big Brother

A poco de anunciarse que Telemundo preparara el regreso de Big Brother, se difundió la posible lista de famosos que ingresarán a la codiciada casa…

A través del programa “Con permiso”, Martha Figueroa informó que Omar Chaparro, Celia Lora, Brenda Zambrano, Yurem, Dalilah Polanco y Erika Buenfil forman parte de este nuevo proyecto.

Sin embargo, la íntima amiga de Pepillo Origel otra vez se equivocó y es que la actriz Erika Buenfil acaba de desmentir su participación.

“Aclaración. Nunca estuve ni invitada ni nada”, escribió la expareja de Ernesto Zedillo Jr. a través de sus redes sociales.

Y ahondando más en el asunto, agregó: “Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en Big Brother”.

“No estaré en ese programa. Fake news. No inventen cosas”, agregó así como se dijo feliz de formar parte de las protagonistas de la telenovela “Vencer el pasado” que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas.

Así como adelantó que una vez que concluyan las grabaciones de la telenovela producida por Rosy Ocampo, se tomará unas merecidas vacaciones.

Erika Buenfil no participará en Big Broher (@erikabuenfil50 / Instagram)

Cabe mencionar que “Vencer el pasado” terminará transmisiones en el mes de noviembre por lo que Nicandro Díaz ya prepara el melodrama que ocupará su lugar.

Fans de Erika Buenfil la quieren ver en Big Brother

Aunque Erika Buenfil ha dejado claro que no fue invitada y que tampoco tiene ganas de ser parte de Big Brother, sus fans piensan muy diferente.

Ellos sí la quieren ver bajo el cobijo de ‘El gran hermano”: “¿Pero por qué? Me conformaré con verte en TikTok”, “Jalarías mucho rating si estuvieras”, “Con la fama que tienes seguro ganarías”, le expresan.

Poncho de Nigris asegura que él si será parte del proyecto

El que no dudo en colgarse del nombre de Erika Buenfil fue Poncho de Nigris, quien aprovechó la aclaración de la actriz para dar su noticia.

“Yo sí voy a regresar por si andaban con el pendiente”, escribió en los comentarios de la publicación de la reina del TikTok.

No obstante, cibernautas no saben si se trata de una broma o no.