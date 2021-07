Erika Buenfil se sinceró y recordó su ‘breve’ relación con Ernesto Zedillo Jr., el papá de su hijo, pese a que siempre se ha mostrado renuente a hablar sobre su vida privada.

Si bien es sabido que Erika Buenfil y el hijo del político tuvieron un romance fugaz , poco se había hablado sobre cómo vivió la actriz el embarazo.

Según contó Erika Buenfil, el papá de su hijo se alejó de ella en cuanto supo que estaba embarazada.

Erika Buenfil no quería salir con Ernesto Zedillo Jr. por la diferencia de edades

En entrevista con Yordi Rosado, Erika Buenfil recordó cómo fue la breve relación que tuvo con Ernesto Zedillo Jr.

En un inicio, Erika Buenfil se rehusó a aceptar citas con Ernesto Zedillo Jr. mientras estaban en Acapulco -donde se conocieron- toda vez que la diferencia de edades era de casi 12 años .

Sin embargo, el hijo del político terminó por convencerla luego de que ambos coincidieran en una fiesta en un antro.

Tras la insistencia de Ernesto Zedillo Jr. por obtener su número de teléfono, Erika Buenfil accedió a dárselo y luego salió del lugar.

Algunos días más tarde, el político llamó a la actriz para invitarla a su yate, siendo esta su primera cita formal .

Erika Buenfil tenía problemas hormonales cuando se embarazó; “no me sirvió la pastilla”, confiesa

En dicha cita en el yate, Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. comenzaron a conocerse, según dijo la famosa.

“Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada.” Erika Buenfil

Cuando Erika Buenfil acudió al médico para confirmar su embarazo , ella quedó sorprendida por la noticia.

Y es que desde meses antes, estaba sometida a un tratamiento anticonceptivo a través de pastillas.

De acuerdo con su ginecólogo, el embarazo sucedió debido a un desajuste hormonal provocado por el medicamento.

“¿Por qué con él? Es con quién menos me imaginé, fue muy breve, no estaba planeado y aparte me estaba cuidando. No me sirvió la pastilla.” Erika Buenfil

Erika Buenfil y su hijo Nicolás (@erikabuenfil50)

Tras enterarse del embarazo de Erika Buenfil, Ernesto Zedillo Jr. cambió su número de teléfono

Luego de superar el miedo y contarle a su familia sobre el embarazo, Erika Buenfil se armó de valor para hablar con Ernesto Zedillo Jr., el papá de su hijo.

“Él me llama para ir a una fiesta en Valle de Bravo. Entonces ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y le digo, y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse.” Erika Buenfil

Esta conversación telefónica fue lo último que escuchó Erika Buenfil sobre el papá de su hijo. “Él como que se aleja, no me dice nada. Dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”, comentó.

Incluso, según contó la actriz, Ernesto Zedillo Jr. cambió su número de teléfono para no poder ser localizado.

Cuando Erika Buenfil ya tenía 5 meses de embarazo, logró contactarse con el papá de su hijo nuevamente.

“Hasta que tengo como 5 meses lo vuevo a ver. Me acuerdo perfecto que él me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. (…) Y se vuelve a perder.” Erika Buenfil

Finalmente, Erika Buenfil hizo énfasis en que, a pesar de que el papá de su hijo decidió alejarse , ella siempre “le deseará lo mejor”.

“Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo”, concluyó la actriz.