Enrique Guzmán es exhibido por Enrique Gou como borracho tras quererle cobrar dinero; el veterano cantante acusó al productor de robo.

Durante varios años, Enrique Guzmán y el productor Enrique Gou trabajaron juntos en proyectos musicales.

El más reciente fue un show que realizaron en la Arena CDMX, llamado “Los inmortales del Rock and Roll”.

Sin embargo, la amistad entre el cantante y Enrique Gou terminó, y tal parece que no en los mejores términos.

Durante un encuentro con la presa, Enrique Guzmán -de 80 años de edad- manifestó que Enrique Gou se había quedado con 700 mil pesos de un espectáculo.

“El de aquí de Tampico (el espectáculo) está queriendo cobrar 700 mil pesos que se clavó Gou. Si sabes quién es Gou, ya sabes. Ya lo conocí, ya lo medí y ya no trabaja conmigo”

En pocas palabras, Enrique Guzmán acusó a Enrique Gou de quedarse con dinero que no le correspondía, pero el productor no se quedó callado.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Enrique Gou dio su versión del conflicto con Enrique Guzmán y negó haberse quedado con dinero que no le correspondía.

“Unos empresarios de Tampico hicieron un contrato, no para Enrique Guzmán, si no para el show de ‘Chavos más rucos’”

Enrique Gpu explicó que un empresario de Tampico contrató uno de sus espectáculos, del cual formaba parte Enrique Guzmán.

¿Quién es Cristal Aparicio, actriz y protagonista de la película Sound of Freedom producida por Eduardo Verástegui?

El empresario debía dar un adelanto de 470 mil pesos, pero esto no sucedió, por lo que Enrique Gou tuvo que cancelar esta fecha.

“Los cancelé, al los días me manda más dinero, ni siquiera completaban los 470 mil pesos y les dije no, está cancelado y les devolví todavía 150 mil pesos a los empresarios”

El productor Enrique Gou explica que, ahora, Enrique Guzmán lo acusa de deberle 700 mil pesos , cuando nunca le ha pagado esa cantidad.

Enrique Gou menciona que tras cancelar con los empresarios de Tampico, el manager de Enrique Guzmán comenzó a negociar con ellos.

“Si le debía dinero me hubiera hablado: ‘Oye Enrique qué pasa con esto de Tampico” pero no, me brincó y por qué, por ganarse más dinero”

Enrique Gou