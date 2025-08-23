Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, manifestó públicamente su molestia hacia su padre.

Esto, luego de que en una entrevista con Pati Chapoy el cantante señalara que no convivió con él en sus primeros años porque su madre, Carmen Treviño, no lo permitió.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su relación con Emiliano Aguilar?

Durante la conversación, Pepe Aguilar relató que Carmen Treviño se fue sin previo aviso de la casa llevándose al niño .

Aclaró que no la culpa directamente, pero recordó que la relación entre ambos era complicada y que, tras mudarse ella a Tijuana, no sólo se llevó a Emiliano, sino que también dejó vacía la vivienda .

Emiliano Aguilar estalló contra su papá Pepe Aguilar (Emiliano Aguilar/Instagram)

Pepe Aguilar aseguró que intentó mantener el contacto con su hijo viajando constantemente para verlo, aunque admitió que la cercanía que hubiera querido nunca se consolidó.

Emiliano Aguilar responde a Pepe Aguilar en defensa de su madre

Molesto por las declaraciones de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar recurrió a redes sociales para reprochar a su padre públicamente:

“¿Qué harían si su jefe, en una entrevista, habla mal de su mamá, diciendo cosas que no son ciertas?” Emiliano Aguilar.

Pepe Aguilar se reencuentra con su hijo Emiliano (Tomada de video.)

El joven enfatizó que Carmen Treviño no puede defenderse porque permanece en casa sola, por lo que él se siente obligado a salir en su defensa: “ ¿Qué harían ustedes por su jefa? ”, anotó.

Apoyan en redes a Emiliano Aguilar y critican a Pepe Aguilar

Usuarios en internet expresaron su respaldo a Emiliano Aguilar, asegurando que su madre fue quien lo sacó adelante.

Algunos incluso afirmaron que Pepe Aguilar estaría enfrentando su propio “karma” con las polémicas que rodean a su hija Ángela Aguilar tras revelar su relación con Christian Nodal.

Emiliano Aguilar (Instagram/@emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar lanza mensaje contundente a Pepe Aguilar

En redes, Emiliano Aguilar compartió un fragmento de la entrevista con Pati Chapoy, y acompañó el video con un contundente mensaje:

“Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy quien soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa”. Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar estalló contra su papá Pepe Aguilar (Emiliano Aguilar/Instagram)

Finalmente, cerró con un texto directo hacia su padre: “Esto no tiene gracia. No había razón para decirlo”.