La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México, la llevó a la opinión pública por el cambio en su conducta, y como consecuencia de ello, que revelara que sostenía una relación con Emiliano Aguilar, pero tras una pelea terminaron.

Aunque Gala Montes de 26 años de edad, despotricó en contra de Emiliano Aguilar, el rapero dijo preferir no mencionarla nuevamente, aunque sí mencionó que la actriz le robó.

Emiliano Aguilar señala a Gala Montes de robo

Gala Montes y Emiliano Aguilar se habían mostrado juntos en redes sociales y defendiéndose en las polémicas. Sin embargo, su relación no fue confirmada hasta que la actriz salió a decir que él la bloqueó y que ya no eran novios.

Los calificativos con los que Gala Montes asoció a Emiliano Aguilar podrían haber sido motivo de que el rapero le respondiera. Sin embargo, este dijo en entrevista a Imagen Televisión que prefería ya no volverla a mencionar.

Aunque el hijo de Pepe Aguilar dijo que no quería pelear más con Gala Montes por redes sociales, que no quería hablar mal de ella y que prefería ‘darle vuelta a la página’, sí lanzó el comentario de que la actriz le robó.

“Ya no quiero pelear, a parte es una mujer, yo no voy a estar peleándome en redes con una mujer (...) esta morra me robó, pero esa es otra [inaudible]”. Emiliano Aguilar, rapero.

Emiliano Aguilar intentó ayudar a Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México

Como Emiliano Aguilar y Gala Montes sostenían una relación, el rapero fue cuestionado sobre la actitud de la actriz que quedó evidenciada tras salir de La Casa de los Famosos México.

Ante ello, el rapero optó por hacer un llamado a la empatía y recordó “todos pasamos por algo”, para luego confirmar que intentó ayudarla, pero ella no aceptó.

“Sí, ya intenté ayudar (...) no voy a decir nada, y no es porque no tenga huevos, simplemente no quiero decir nada”. Emiliano Aguilar, rapero.

Finalmente, el hijo de Pepe Aguilar subrayó “yo nunca dije nada malo de ella”, llamando a revisar que siempre defendió a Gala Montes.