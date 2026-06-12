Elizabeth Olsen, de 37 años, aparece embarazada y causa sorpresa entre todos sus fans.

Mediante redes sociales, se han difundido imágenes de la actriz Elizabeth Olsen disfrutando en la ciudad de Los Ángeles de su primer embarazo.

Captan a Elizabeth Olsen embarazada; fans está sorprendidos

Elizabeth Olsen está embarazada. La estrella de WandaVision fue vista almorzando en el restaurante All Time.

Confirmando así que espera su primer bebé con su esposo, el músico Robbie Arnett, después de seis años de matrimonio.

Luciendo una camisa blanca desabotonada en la parte de abajo, Elizabeth Olsen dejó ver su “pancita” de embarazada.

En las imágenes que se publicaron de Elizabeth Olsen, se le ve acariciando su vientre y disfrutando de la nueva etapa que vive hoy en día.

Elizabeth Olsen aparece embarazada y causa sorpresa entre sus fans (Especial)

Elizabeth Olsen y su marido Robbie Arnett han mantenido su relación alejada de los reflectores.

Por lo que embarazo de la también actriz de Eternity ha causado sorpresa y emoción entre sus seguidores.

La pareja se conoció en 2017 aunque se comprometieron hasta dos años después.

Durante la pandemia de Covid-19, Elizabeth Olsen y Robbie Arnett decidieron casarse.

La unión fue confirmada por la propia actriz en 2021 en la serie Actors on Actors de Variety mientras conversaba con Kaley Cuoco.

En ese momento, Elizabeth se refirió a Robbie Arnett como “su marido” dejando en claro que ya habían dado un paso más en su relación sentimental.