Arturo Carmona confirma que su hija Melenie Carmona está embarazada. Ante la noticia, Alicia Villarreal asegura que ya está lista para ser abuela.

El domingo 7 de junio, Arturo Carmona reveló en la obra Perfume de Gardenia que va a ser abuelo; posteriormente, la influencer Chamonic compartió que Alicia Villarreal ya estaba enterada y feliz con la noticia.

Sin embargo, Melenie Carmona compartió un fragmento de la película Norbit donde se burla de la noticia de su embarazo, causando confusión.

Arturo Carmona asegura que su hija Melenie Carmona está embarazada

Al final de la obra Perfume de Gardenia, Arturo Carmona habría compartido con el público que sería abuelo.

Posteriormente, la influencer Chamonic compartió en Instagram que estaba confirmado que Melenie Cramona estaba embarazada y que sus padres estaban muy felices con la noticia.

Alicia Villarreal fue cuestionada sobre la noticia al salir de un concierto en Monterrey y la cantante no quiso confirmar o desmentir la noticia, pero aseguró que estaba preparada para ser abuela.

“Pues yo estoy lista, desde cuándo, desde que me dijo: ‘ya decidimos vivir juntos’, yo dije, bueno en cualquier momento. Yo estoy lista para ser abuelita” Alicia Villarreal

Hasta el momento, Melenie Carmona no ha confirmado la noticia de su embarazo, pero provocó dudas al compartir un meme en Instagram.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona (Instagram/@juegodevocesof)

Melenie Carmona habría desmentido que está embarazada

Tras darse a conocer la noticia de su supuesto embarazo, Melenie Carmona compartió un fragmento de la película Norbit, donde la protagonista confiesa que no está embarazada y que solo tenía malestares estomacales.

El video de Melenie Carmona da a entender que en realidad no está embarazada y que todo se trataba de un rumor.

A pesar de que Arturo Carmona confirmó que su hija está embarazada, todo indica que Melenie Carmona quiere mantenerse al margen de los medios.

Mientras tanto, Arturo Carmona estaba feliz con la noticia de que será abuelo, mientras que Alicia Villarreal asegura que está lista para darle la bienvenida a su primer nieto.