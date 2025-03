¿Qué le pasó al papá de Yuridia? La cantante revela que el señor Genaro Gaxiola sufrió un accidente cerebro vascular y su familia se lo ocultó.

A través de sus redes sociales Yuridia -de 38 años de edad- se ha mostrado muy feliz por el éxito que tuvo durante su gira por Estados Unidos.

Sin embargo a su regreso a México, Yuridia recibió una mala noticia y es que se enteró que su papá no estaba atravesando un buen momento de salud.

Visiblemente afectada, Yuridia reveló que su papá Genaro Gaxiola no puede hablar bien y no camina, por lo que deberá de someterse a una rehabilitación.

Yuridia lamentó que su papá no podrá verla en su concierto en la Plaza de Toros, pero sabe que lo más importante es su salud.

Yuridia alarmó a sus seguidores al confesar que su familia se encuentra atravesando un difícil momento y lamentablemente ella no sabía nada.

A través de un video, Yuridia compartió que a su llegada a México se enteró que su padre no se encuentra bien de salud.

Yuridia compartió que su padre Genaro Gaxiola sufrió un ‘ACV’ (Accidente cerebrovascular), lo que la tiene conmocionada.

En su video, Yuridia lamentó que no haya podido visitar a su papá Genaro Gaxiola y es que ha tenido que ir a doctor por su embarazo.

“Llegamos antier y me topo con la noticia de que mi papá tuvo un ACV. He estado estos días aquí, porque tengo que ir al doctor. No he podido ir a visitarlo a Tepoz porque tengo que ir a ver cómo va mi bebé. Esas son las noticias que me recibieron en México, al llegar”

Yuridia