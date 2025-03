Yuridia acusa censura en su canción Dime, tema de la telenovela “Con esa misma mirada”

Yuridia tuvo una mala experiencia con la televisora de San Ángel, empresa que la buscó para interpretar “Dime”, el tema principal de la nueva telenovela “Con esa misma mirada”.

“Con esa misma mirada”, es el remake del clásico “Mirada de mujer”, cuyo tema principal es “Dime”, la canción que Aranza -de 53 años de edad- dio a conocer, pero que Yuridia reviviría.

Acción que no se llevará a cabo porque Televisa censuró la nueva versión de “Dime” interpretada por la emergida de La Academia.

A través de un video, Yuridia dijo haber sido contactada por Sony para realizar la nueva versión de la canción “Dime”, la cual será el tema principal de la telenovela “Con esa misma mirada”.

Pese que la disquera le informó que la orden venía de Televisa, Yuridia se negó a prestarle su voz a “Dime” aún cuando ésta forma parte de la telenovela “Con esa misma mirada”.

No obstante, tras varias negativas, la cantante -de 38 años de edad- accedió cuando se enteró que Edén Muñoz -de 34 años de edad- produciría la nueva versión.

El tema se grabó en versión regional, lo que no gustó a Televisa por lo que les exigió modificarla, la querían versión pop.

Debido a que no se pusieron de acuerdo la disquera y la televisora optaron por modificar la canción.

Según Yuridia, a la melodía le restaron instrumentos por lo que su voz quedó únicamente acompañada por un piano, situación que la molestó.

“Para tratar de recuperar la canción, traerla al pop, porque la nueva telenovela no va a ser en un rancho, no vamos a ver a La Gaviota con sombrero, no, empezaron a sacar instrumentos. Acordeón para atrás, trompetea para atrás… Nos quedamos bitches. Le sacaron instrumentos, todo, me quedé sola, pelona, con un pinche piano que nada que ver y así quedó en la novela y yo dije esta versión no voy a dejar que salga. Le dije a Sony: Me acaban de matar”

Yuridia