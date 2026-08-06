Christian Nodal tiene un nuevo tatuaje y desató comparaciones con Lupillo Rivera cuando trató de eliminar la marca de Belinda.

Usuarios de redes sociales se percataron de que Christian Nodal se hizo un blackout en el brazo; es decir, se tapó los tatuajes anteriores con tinta negra.

Comparan a Christian Nodal con Lupillo Rivera por su nuevo tatuaje

Recientemente, Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron en Chiapas, por lo que fans del cantante notaron que se había hecho un blackout en el brazo.

El cantante cubrió el resto de sus tatuajes con tinta negra, en la parte externa del brazo.

Christian Nodal se cubre varios tatuajes con un blackout (Agencia México )

El nuevo tatuaje de Christian Nodal provocó que fuera comparado con Lupillo Rivera, quien cubrió el tatuaje del rostro de Belinda con tinta negra.

Hay quienes especulan que algunos de los tatuajes del brazo de Nodal eran dedicados a sus exparejas, por lo que Ángela Aguilar le habría pedido que los cubriera.

Pero, esta versión solo es una especulación de los usuarios de redes sociales, ya que Christian Nodal no ha mencionado nada de su cambio.

Christian Nodal se hizo un blackout en el brazo (Agencia México )

Ángela Aguilar y Christian Nodal se alejan del escándalo

Las última semanas han sido tranquilas para Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes han hecho más apariciones públicas.

Aparentemente, Christian Nodal lleva una relación más cordial con Cazzu y sus problemas legales se mantienen estables.

Durante una presentación de Ángela Aguilar en Chiapas, Christian Nodal la acompañó, se mostraron cariñosos y hasta el cantante estuvo grabando el evento.

En redes sociales volvieron a circular rumores sobre la relación de la pareja, ya que se mencionaba que Ángela Aguilar se había quitado la letra N que se había tatuado en la mano.

Ángela Aguilar acabó con los chismes al compartir una historia de Instagram donde mostraba su anillo de bodas y que su tatuaje en honor a Christian Nodal, permanecía intacto.