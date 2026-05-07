Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir tres fotos en Instagram como parte de su nueva etapa artística bajo el nombre “El Forajido”.

En una de ellas aparece arrodillado y con los brazos abiertos, simulando una crucifixión, mientras en otras posa con cruces en su vestimenta.

Christian Nodal comparte foto crucificado (Instagram/@nodal )

La publicación, que recibió miles de reacciones en minutos, llega tras la pérdida del registro de su nombre y en medio de rumores sobre un nuevo álbum.

Un reloj en cuenta regresiva anticipa el anuncio de su próximo proyecto para este jueves 7 de mayo de 2026.

Christian Nodal comparte foto crucificado como parte de su etapa como forajido

El jueves 7 de mayo, Christian Nodal compartió tres fotos en Instagram y en la primera se mostró arrodillado en medio de la sombra de una cruz, simulando que estaba crucificado.

La foto no tenía descripción y solo muestra a Nodal con los ojos cerrados, los brazos abiertos y con su conocida vestimenta de cuero.

En las siguientes imágenes se le ve de pie con una pose pensativa, usando una cruza en el pecho y con estampado de la misma figura en los pantalones.

Las fotos de Christian Nodal recibieron más de 9 mil likes en media hora y limitó los comentarios.

La imagen de Nodal con una pose de crucificado podría hacer referencia a las críticas y rumores a los que se ha enfrentado por su caótica vida amorosa, los cuales han interferido en su carrera.

Christian Nodal comparte fotos en su etapa como forajido (Instagram/@nodal )

Christian Nodal lanzaría álbum en medio de crisis por el registro de su nombre

El nombre de Christian Nodal está registrado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a nombre de su madre Cristy Nodal.

La propiedad del nombre de Christian Nodal será de sus padres por 10 años, por lo que el cantante registró el nombre El Forajido.

Christian Nodal compartió una historia el 7 de mayo con un reloj que marca la cuenta regresiva.

El cantante no dio detalles de lo que está por revelar, pero estaría relacionado con un nuevo álbum o un cambio radical en su carrera.