En pleno concierto Christian Nodal -de 27 años de edad- se llama “chaparrito, infiel y entaconado” y desata gran polémica en las redes sociales.

“Pa’ver a su chaparrito infiel entaconado” Christian Nodal

Christian Nodal hizo referencia a las constantes burlas que recibe en las redes sociales, pero su comentario desató una serie de reacciones y no todas positivas.

En pleno concierto Christian Nodal se llama “chaparrito, infiel y entaconado”

Christian Nodal se presentó en Tecámac, Estado de México, sin embargo realizó un comentario que desató reacciones.

Y es que en pleno concierto, Christian Nodal se llamó “chaparrito, infiel y entaconado”, esto en un intento a responder con humor a las burlas que recibe en redes sociales.

Ya que en esa frase utilizó los adjetivos que algunas personas suelen usar para denostarlo:

Chaparrito y entaconado en referencia a las burlas por su estatura y el uso de botas con plataforma.

Infiel por los rumores que han surgido sobre su vida privada y las supuestas relaciones que ha tenido cuando tenía pareja.

Christian Nodal genera polémica al llamarse “chaparrito, infiel y entaconado”

La frase de Christian Nodal generó un debate en redes sociales entre los que le aplaudieron por tomar con humor las críticas y los que creen que solo busca polémica.

Lo que parecía una broma terminó por abrir nuevamente la polémica por su vida sentimental .

En varias ocasiones se ha acusado a Christian Nodal de ser infiel, en sus relaciones pasadas y con Ángela Aguilar.

Algunos señalaron que si va a ser referencia a lo que le dicen los haters les faltó varias cosas.

“Faltó decir ‘soy un mal padre’”, “Él cree que es chistoso”, “¿Para la próxima dirá ‘el ex de Cazzu’?”, “Le faltó decir ‘y mi Esponjela’”, “O, sea que el ex de Cazzu sí nos lee”, señalaron algunos usuarios.

Sin embargo, otros usuarios defendieron a Christian Nodal al señalar que intentó ser gracioso con esta frase y así burlarse del hate que recibe.

“Eso se llama madurez emocional, cuando ya nada te afecta”, “Se burla de los haters” y “El chaparrito más exitoso”, señalaron algunos.