Ernesto D’Alessio obtiene su título como abogado

Ernesto D’Alessio obtuvo su título como abogado a los 44 años de edad, tras haber puesto en pausa sus estudios debido a su carrera como cantante y político.

Ernesto D’Alessio presumió su nuevo logro profesional en redes sociales, compartiendo algunas fotos de su titulación, en la que estuvo acompañado de su esposa e hijos.

Lupita DAlessio, mamá de Ernesto, también estuvo presente en la titulación, pero de forma remota, lo que no le impidió demostrarle cuán orgullosa está del también actor.

A través de su cuenta de Instagram, Ernesto D’Alessio compartió una serie de fotos en las que se le ve rodeado de su familia, mientras viste toga y birrete y presume su título profesional.

En el mensaje que acompañó a las imágenes, Ernesto D’Alessio detalló que se tituló como licenciado en Ciencias Jurídicas, con acentuación en Seguridad Nacional .

En las fotos compartidas por Ernesto se puede apreciar que la única ausente en el importante evento fue Lupita D’Alessio.

Sin embargo, su nuera Charito señaló en un video compartido en sus historias de Instagram que la llamada ‘Leona Dormida’ sí estuvo presente por videollamada.

Más tarde, Lupita D’Alessio compartió en su perfil de la misma red social una foto de su Ernesto con toga y birrete, a la que acompañó con un emotivo mensaje:

“Gracias a Dios por tu vida Ernesto, aquí mi hijo Ernesto Vargas Contreras , recibió su título de Licenciado en Derecho la noche de ayer , Gloria a Dios , me siento muy orgullosa de ti y te Admiro aún más , que Dios bendiga tu vida y a tu hermosa familia mi niño amado 🙏🏼♥️👑🌹👍🏼”

Ernesto D’Alessio respondió casi de inmediato a la publicación de su madre, con un mensaje en el que dijo feliz por darle etsa alegría a su mamá.

También, Ernesto D’Alessio señaló que siempre había tenido la ilusión de cursar una licenciatura, pero las circunstancias de la vida lo obligaron a trabajar desde muy jóven:

“Mamita hermosa, gracias, sabes q desde niño quise estudiar una Licenciatura pero bueno, tuvimos que trabajar. Pero nunca es tarde mamita. Nada me pone más feliz que mis padres se sientan orgullosos de mi, no me perdonaría ser una vergüenza para ellos. Te amo con todo mi corazón ♥️”

